Đừng để 'dịch' tin giả lờn luật

Tạm giữ công an “dỏm” đăng tin sai sự thật Ngày 14.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Phan Phi Toàn (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, hành nghề tài xế) để điều tra hành vi giả danh lực lượng Công an nhân dân (CAND), sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng bài viết với nội dung sai sự thật. Toàn tại cơ quan công an ẢNH: CTV Trước đó ngày 11.8, Toàn sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân để đăng tải trên fanpage “Chợ Tăng Nhơn Phú A” với nội dung: “Cho tôi hỏi đồng chí nào tổ trưởng khu phố 4, Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Thủ Đức đã die (chết - PV) vì dịch chưa vậy, tiền ở trên đưa xuống đâu? Danh sách hộ nghèo gửi lên đâu? Lương tâm của đồng chí ở đâu? Cầu cho Covid sớm ghé thăm đồng chí”. Công an TP.Thủ Đức đã vào cuộc điều tra, đưa Toàn về trụ sở làm việc. Qua điều tra, công an xác định Toàn sử dụng trang phục CAND, đeo bảng tên Phan Phi Toàn, chức vụ Phó đội trưởng và một bảng tên khác với chức vụ Phó phòng Tổng hợp thuộc Công an Q.3. Toàn khai nhận mua trang phục CAND trên mạng với giá 1 triệu đồng để qua chốt chống dịch. Công an còn thu giữ một roi điện, một gậy 3 khúc. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trần Tiến