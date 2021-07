Đã xác định được kẻ tung tin xuyên tạc vụ người đàn ông tự thiêu giữa đường

Ngay sau đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP.HCM) phối hợp với Công an TP.Thủ Đức, Công an Q.Bình Thạnh xác minh và làm việc với Phan Vũ Diệp Anh, về hành vi đăng tin sai sự thật, xuyên tạc, liên quan đến dịch Covid-19 trên tài khoản cá nhân, gây hoang mang cho người dân TP.HCM, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và nhân dân.

Bước đầu, đối tượng Phan Vũ Diệp Anh thừa nhận hành vi của mình, sử dụng hình ảnh cắt ghép nêu trên, lồng ghép, đưa nội dung xuyên tạc rồi phát tán lên mạng xã hội Facebook.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Sở TT-TT TP.HCM giám định, làm rõ các tài liệu, nội dung mà cơ quan công an thu giữ được từ đối tượng Phan Vũ Diệp Anh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

Ngoài đối tượng Phan Vũ Diệp Anh, cơ quan chức năng tại TP.HCM đang xác minh nhiều tài khoản khác tại TP.HCM có hành vi cố tình đăng thông tin sai sự thật, kích động, xuyên tạc đối với tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng dịch trên địa bàn TP.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cảnh giác, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, không chính thống trên mạng xã hội, đề cập về dịch Covid-19 gây hoang mang dư luận, bức xúc trong xã hội.