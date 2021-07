rong bối cảnh các phương tiện vận tải hành khách đều tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19 , hàng ngàn người mưu sinh ở các tỉnh thành miền Nam, miền Tây, Đông Nam bộ đã chọn giải pháp tự chạy xe máy về quê các tỉnh Tây nguyên và miền Trung. Các nhóm đồng hương đã tổ chức đi theo đoàn. Các đoàn lại tập trung với nhau qua mạng xã hội hoặc đồng hành trên đường, để được các địa phương tạo điều kiện qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên các cung đường.

Tôi đã không khỏi xúc động khi chứng kiến đoàn người qua đèo Hải Vân (mà hầu hết đều là lao động phổ thông) với nhiều phương tiện không đảm bảo cho chuyến đi dài, vừa chở người vừa thồ hành lý. Những lao động này gặp khó khăn ở phía nam do dịch mà nhiều khu vực bị phong tỏa, nhiều ngành nghề dừng hoạt động, mà áp lực tiền nhà trọ và các khoản chi phí khác vẫn nặng trĩu trên vai. Về quê là lựa chọn chẳng đặng đừng. Suốt hành trình họ không thể dừng ở các nhà trọ, nhà nghỉ dọc quốc lộ bởi quy định cách ly từ địa phương có dịch. Vì thế, nhiều gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em, đã tranh thủ chợp mắt ngay trên đèo...

Trong thiên tai, địch họa, người yếu thế luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất, rất cần sự trợ giúp của xã hội. Đợt dịch Covid-19 ở phía nam lần này cũng vậy. Ngay khi rời cửa ngõ miền Nam để theo hành trình đường Hồ Chí Minh lên Tây nguyên và về miền Trung, đoàn người và xe máy đã được lực lượng công an các tỉnh thành hỗ trợ dẫn đường. CSGT, công an địa phương dẫn đường , đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ sửa chữa phương tiện hư hỏng, các vật dụng phòng chống dịch Covid-19... Nhiều nơi còn bố trí nước uống, ăn nhẹ cho đoàn người chở đầy tâm tư, nặng trĩu trên đường về quê. Vật chất có thể không nhiều, nhưng đó là niềm động viên tinh thần lớn lao đối với những người tha hương. Những tấm chân tình giúp cho đường về quê vạn dặm hóa gần.