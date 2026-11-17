Theo Bloomberg, đà phục hồi du lịch của Thái Lan đang chững lại, với lượng khách du lịch nước ngoài dự kiến giảm năm thứ hai liên tiếp lần đầu tiên kể từ ít nhất năm 1995, không tính đại dịch. Lượng khách đến từ Trung Quốc và Malaysia, hai nguồn khách du lịch lớn nhất của đất nước, giảm sút, cùng với những gián đoạn du lịch liên quan đến xung đột ở Trung Đông và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Việt Nam, đang góp phần vào khả năng giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm nay. Thái Lan đón 25,5 triệu lượt khách du lịch nước ngoài từ tháng 1 đến tháng 10, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả khi đạt mức 7,3 triệu lượt khách được ghi nhận vào tháng 11 và tháng 12 năm 2019, lúc du lịch đạt đỉnh điểm gần 40 triệu lượt khách, tổng số lượt khách năm nay vẫn thấp hơn so với 32,9 triệu lượt khách được ghi nhận vào năm 2025.

Trung tâm Hội nghị APEC đang trong quá trình hoàn thành ở Nam đảo Phú Quốc Ảnh: S.G

Du lịch có ý nghĩa quan trọng đối với một đất nước mà du lịch chiếm khoảng 1/5 hoạt động kinh tế và hỗ trợ hàng triệu việc làm, từ khách sạn, hãng hàng không đến nhà hàng, nhà bán lẻ. Tình trạng suy giảm này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc các quan chức chính phủ ngày càng nhấn mạnh đến chi tiêu hơn là số lượng du khách đơn thuần, nhưng thước đo này cũng yếu hơn. Doanh thu du lịch quốc tế đã giảm khoảng 3% tính đến thời điểm này trong năm.

Thái Lan cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong khu vực. Theo Bill Barnett, Giám đốc điều hành của Công ty tư vấn khách sạn C9 Hotelworks, giá khách sạn rẻ hơn và sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng tại Việt Nam ngày càng thu hút du khách châu Á nhạy cảm về giá cả. Barnett so sánh sự phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam với Trung Quốc vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, trong khi Thái Lan đã trì hoãn hoặc tạm dừng nhiều dự án. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của Thái Lan đã quá tải vào thời điểm du lịch cao điểm năm 2019.

Đề cập đến việc khách Trung Quốc giảm, tờ Thaiger của Thái Lan cho biết nước này đón 308.942 du khách Trung Quốc trong tháng 10, giảm 13,6% so với tháng 10 năm 2025 và thấp hơn con số 349.182 lượt khách được ghi nhận vào tháng 9 năm 2026. Sự sụt giảm này diễn ra bất chấp kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc, hay còn gọi là Tuần lễ Vàng, vốn là một trong những thời kỳ bận rộn nhất đối với người Hoa đi du lịch nước ngoài. Những lo ngại về an ninh được xác định là một yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý du lịch sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đưa ra cảnh báo vào ngày 16.10, kêu gọi công dân Trung Quốc lên kế hoạch cẩn thận cho chuyến đi của mình cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch và sử dụng các dịch vụ vận chuyển. Cảnh báo này được đưa ra sau một số vụ bắt cóc được báo cáo có liên quan đến công dân Trung Quốc. Đại sứ quán cũng khuyên những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội và các nghệ sĩ giải trí nên thận trọng với những lời mời làm việc lương cao ở Thái Lan có thể liên quan đến các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.



