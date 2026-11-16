Hai điểm đến ở Việt Nam vào top 10 tuyệt vời nhất châu Á

Châu Á rộng lớn khi chiếm gần một phần ba diện tích đất liền trên trái đất và là nơi sinh sống của hơn một nửa dân số thế giới. "Châu lục này cũng sở hữu những trải nghiệm vô cùng phong phú, từ leo lên những đỉnh núi cao nhất thế giới ở Nepal, lặn biển tại quần đảo Indonesia, ngủ dưới bầu trời đầy sao ở sa mạc Wadi Rum (Jordan), cho đến đạp xe qua những cung đường núi tại Việt Nam", Lonely Planet giới thiệu.

Dù đặt chân đến bất cứ đâu tại châu Á, du khách cũng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời, từ ẩm thực xuất sắc, con người thân thiện cho đến cảnh quan đa dạng. Để xây dựng danh sách này, Lonely Planet bắt đầu với "Best in Travel 2027" (Những điểm đến tuyệt nhất năm 2027) - trong đó Okinawa, Thành Đô, Gujarat, Đà Nẵng và Fulidhoo được vinh danh là những điểm đến hàng đầu cho năm tới. Sau đó, tạp chí bổ sung thêm sự kết hợp giữa các địa danh nổi tiếng và những "góc khuất" ít người biết đến để cho ra danh sách 26 điểm đến tuyệt vời nhất để ghé thăm tại châu Á.

Với vị trí thứ 4, Đà Nẵng được Lonely Planet ca ngợi là lựa chọn lý tưởng cho những bãi biển đô thị thư thái và các di sản được UNESCO công nhận.

Bình minh vừa lên là lúc các hoạt động trên biển Đà Nẵng bắt đầu nhộn nhịp ẢNH: NGUYỄN TRÌNH

"Nằm gần như trung tâm Việt Nam, Đà Nẵng được thiên nhiên ưu ái ban tặng núi non hùng vĩ, bãi biển trải dài gần 10km ngay trong lòng thành phố cùng bầu không khí vô cùng thoáng đạt. Đây cũng là điểm đến duy nhất tại Việt Nam góp mặt trong danh sách "Best in Travel 2027". Bán đảo Sơn Trà với cảnh quan tuyệt đẹp mang đến những khoảng lặng yên bình cùng tầm nhìn bao quát ra bờ biển; trong khi đó, ngay tại trung tâm thành phố, du khách có thể thưởng thức hải sản tươi sống, các món ăn đường phố hấp dẫn và ghé thăm Bảo tàng Điêu khắc Chăm - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc", bài báo viết và cho rằng, Đà Nẵng còn là điểm dừng chân thuận tiện để thực hiện các chuyến đi trong ngày đến ba di sản được UNESCO công nhận: quần thể lăng tẩm và đền đài ở Huế, các tháp đền Chăm tại Mỹ Sơn và phố cổ Hội An đầy thơ mộng.

Ở vị trí thứ 8 là một điểm đến khác của Việt Nam - Hội An, được giới thiệu là điểm đến lý tưởng để trải nghiệm một đô thị di sản UNESCO đầy mê hoặc.

Đèn lồng truyền thống góp phần tạo nên sắc màu riêng của phố cổ Hội An ẢNH: TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU LỊCH TP.ĐÀ NẴNG CUNG CẤP

"Nếu hỏi bất kỳ ai từng đến Việt Nam, họ chắc chắn sẽ nói rằng Hội An là một trong những địa điểm đáng nhớ nhất mà họ từng ghé thăm. Dù những năm gần đây, nơi này luôn đông đúc du khách, nhưng khu phố cổ với những dãy đèn lồng treo cao và kiến trúc được bảo tồn nguyên vẹn vẫn giữ trọn vẻ đẹp đầy mê hoặc. Ngoài việc dạo bước qua những con hẻm lung linh ánh đèn, ghé thăm các quán cà phê, cửa hiệu xinh xắn hay chiêm ngưỡng những buổi hoàng hôn tuyệt đẹp, bạn còn có thể đạp xe dọc theo các con đường quê uốn lượn quanh những dòng kênh, băng qua những cánh đồng lúa, khu chợ và các xưởng thủ công. Trong khi Đà Nẵng gần đó nổi tiếng là một trong những điểm đến ven biển hàng đầu tại miền Trung Việt Nam, thì các bãi biển ở Hội An cũng là lựa chọn tuyệt vời cho một ngày nắng ấm bên bờ biển", bảng xếp hạng nhận xét.

Danh sách các điểm đến còn lại gồm Okinawa, Nhật Bản; Thành Đô, Trung Quốc; Gujarat, Ấn Độ; Luang Prabang, Lào; Bangkok, Thái Lan; Angkor, Campuchia; Thung lũng Hunza, Pakistan; Jaipur, Ấn Độ; Pokhara, Nepal; Ella, Sri Lanka; Singapore; Các vùng kênh rạch Kerala, Ấn Độ; Petra, Jordan; Maldives…