Tạp chí du lịch quốc tế gợi ý đến Đà Nẵng nghỉ Giáng sinh, đón năm mới

Trong danh sách "10 Best Places to Travel Between Christmas and New Year's Eve" (10 điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ giữa Giáng sinh và đêm giao thừa) được Lonely Planet công bố, Đà Nẵng xuất hiện ở vị trí thứ 4, đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam và châu Á góp mặt.

Danh sách được Lonely Planet lựa chọn nhằm gợi ý những điểm đến phù hợp cho khoảng thời gian giữa lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch khi nhiều du khách tranh thủ nghỉ ngơi, khám phá những vùng đất mới hoặc tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình. Đà Nẵng được giới thiệu bên cạnh nhiều điểm đến nổi tiếng như Polynesia thuộc Pháp, Montreux (Thụy Sĩ), Salzburg (Áo), Victoria (Canada), Dunedin (New Zealand) và một số thành phố của Mỹ.

Đà Nẵng thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa đặc sắc ẢNH: LÊ NAM

Theo tạp chí này, Đà Nẵng sở hữu sự kết hợp hấp dẫn giữa núi non, những bãi biển trải dài, hải sản tươi ngon và nhịp sống thư thái. Thành phố được đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn nghỉ dưỡng bên biển, đồng thời khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử miền Trung. Đặc biệt, từ Đà Nẵng, du khách có thể thuận tiện kết nối ba di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Quần thể Di tích Cố đô Huế. Đây được xem là lợi thế giúp điểm đến đáp ứng nhu cầu kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa.

Trong số những địa danh được gợi ý, Lonely Planet nhắc đến Sun World Ba Na Hills với các công trình kiến trúc lấy cảm hứng từ châu Âu, bán đảo Sơn Trà với chùa Linh Ứng và tượng Phật Quan Âm cao 67 m. Bãi biển Mỹ Khê cũng được giới thiệu là nơi du khách có thể thư giãn, dạo biển và tận hưởng không khí ven biển với hệ thống nhà hàng, quán cà phê đa dạng. Lonely Planet gợi ý du khách bắt đầu ngày mới với tô mì Quảng nóng hổi, thưởng thức bánh xèo nhân tôm thịt hay các món hải sản tươi ngon tại những nhà hàng địa phương.

Trong 10 tháng năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 8,3 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước ẢNH: LÊ NAM

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Đà Nẵng được Lonely Planet vinh danh. Trước đó, thành phố cũng góp mặt trong danh sách Best in Travel 2027, giới thiệu 50 điểm đến và trải nghiệm đáng khám phá trên thế giới.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.Đà Nẵng, dịp cuối năm nay, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và lễ hội phục vụ du khách. Nổi bật là Lễ hội Chào năm mới 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 30.12.2026 đến 3.1.2027 tại phố đi bộ Bạch Đằng, khu vực hai bên cầu Rồng cùng nhiều địa điểm ở Hội An, Tam Kỳ. Chuỗi hoạt động dự kiến có các không gian trải nghiệm, trang trí đón năm mới, chương trình nghệ thuật và giải chạy "Thắp sáng sông Hàn". Điểm nhấn là chương trình "Đà Nẵng - Chạm thời khắc 0h00", mang đến không khí sôi động trong thời khắc chuyển giao năm mới.