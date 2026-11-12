Báo Mỹ gợi ý loạt thiên đường biển đáng khám phá tại Việt Nam

Trong bài viết mang tên How to Find a Great Beach in Vietnam: An Expert's Guide (Cẩm nang tìm kiếm những bãi biển tuyệt đẹp tại Việt Nam), đăng ngày 10.11, nhà báo Damien Cave của The New York Times đã chia sẻ hành trình khám phá các bãi biển và khu nghỉ dưỡng ven biển Việt Nam, đồng thời gợi ý những điểm đến đáng trải nghiệm dành cho du khách quốc tế.

Là một phóng viên quốc tế kỳ cựu, từng khám phá nhiều vùng biển nổi tiếng từ Đông Phi, Úc đến Hawaii, Thái Lan và Fiji, Damien Cave cho biết ông cùng vợ chuyển đến sinh sống tại TP.HCM vào cuối năm 2024. Từ đó, hai người dành nhiều thời gian tìm kiếm những bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Theo tác giả, Việt Nam sở hữu đường bờ biển dài khoảng 2.000 dặm (hơn 3.200 km), với nhiều cảnh quan và trải nghiệm đa dạng. Tuy nhiên, thay vì chỉ tìm kiếm một bãi biển đẹp để nghỉ dưỡng, du khách nên kết hợp khám phá biển với văn hóa, lịch sử, ẩm thực và nhịp sống sôi động của đất nước.

Từ Mũi Né đến Đà Nẵng, mỗi bãi biển một sức hút

Trong số những điểm đến được giới thiệu, Mũi Né là nơi đầu tiên được tác giả nhắc đến, với lợi thế là điểm nghỉ dưỡng biển có thể di chuyển bằng ô tô từ TP.HCM. Tác giả kể rằng trước khi tìm đến Mũi Né, ông từng khám phá Vũng Tàu và Hồ Tràm nhưng chưa tìm được bãi biển thực sự đáp ứng kỳ vọng. Khi gần như muốn từ bỏ hành trình tìm kiếm, ông gặp Martin Koerner, Giám đốc thương mại của The Anam, người đã giới thiệu Mũi Né như một lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhờ hệ thống cao tốc mới, hành trình từ TP.HCM đến khu nghỉ dưỡng tại Mũi Né được tác giả cho biết chỉ mất chưa đến 3 giờ, giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn ngày. Tại đây, phóng viên báo Mỹ dành nhiều lời nhận xét tích cực cho The Anam Mũi Né, khu nghỉ dưỡng khai trương năm 2023 với khoảng 130 phòng nằm dọc bờ biển.

The Anam Mũi Né, khu nghỉ dưỡng khai trương năm 2023 với khoảng 130 phòng nằm dọc bờ biển ẢNH: TUẤN ANH

Mũi Né được đánh giá là bãi biển đáng đi nhất từ TP.HCM bằng ô tô ẢNH: TUẤN ANH

Không gian lưu trú gây ấn tượng bởi thiết kế rộng rãi, sử dụng gạch khảm mosaic cùng các tác phẩm tranh sơn dầu, tạo nét đặc trưng về kiến trúc và nghệ thuật. Bài viết cũng đề cập mức giá phòng tham khảo khoảng 4,8 triệu đồng/đêm tại thời điểm tác giả trải nghiệm.

Tiếp đến, Đà Nẵng được lựa chọn là điểm đến nổi bật với hệ thống khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, thuận tiện kết hợp tham quan Hội An. Theo Damien Cave, những bãi biển Đà Nẵng từng mang vẻ đẹp hoang sơ nay đã trở thành khu vực nghỉ dưỡng sôi động, gợi liên tưởng đến Miami Beach hay Waikiki của Mỹ.

Dọc bờ biển từ Đà Nẵng đến Hội An, hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế như Marriott, Hyatt, InterContinental và Four Seasons hiện diện, mang đến nhiều lựa chọn lưu trú cao cấp. Không chỉ có những khu nghỉ dưỡng sang trọng, khu vực này còn hấp dẫn nhờ Cù Lao Chàm, những bãi biển ít đông đúc và khả năng kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá phố cổ Hội An.

Phú Quốc, Côn Đảo và vẻ đẹp nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên

Với những du khách tìm kiếm kỳ nghỉ vào mùa thu và mùa đông, The New York Times gợi ý Phú Quốc, hòn đảo đã vươn mình trở thành một trong những điểm đến du lịch đại chúng thành công của Đông Nam Á chỉ trong hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, tác giả đặc biệt yêu thích Mango Bay, là nơi có khoảng 40 bungalow ẩn mình giữa cây xanh, nằm bên hai bãi biển nhỏ. Không gian gần gũi thiên nhiên, làn nước trong xanh cùng nhà hàng ven biển khiến khu nghỉ dưỡng này để lại ấn tượng sâu sắc. Tác giả đánh giá nơi đây mang đến trải nghiệm thư giãn và ẩm thực vượt trên tiêu chuẩn ba sao.

Côn Đảo hấp dẫn du khách bởi những bãi biển hoang sơ, không gian yên bình và cảnh quan núi rừng ẢNH: LÊ NAM

Trong khi đó, Côn Đảo được giới thiệu là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng vào mùa xuân và mùa hè, nổi bật với vẻ đẹp yên bình, hoang sơ và giàu giá trị lịch sử. Khác với Phú Quốc, Côn Đảo vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, với những bãi biển xen giữa núi rừng, làn nước trong xanh và khung cảnh những chiếc thuyền đánh cá. Tác giả đặc biệt ấn tượng với Poulo Condor Boutique Resort & Spa, đồng thời nhắc đến trải nghiệm khám phá đảo Bảy Cạnh, nơi có những bãi cát trắng và hoạt động lặn biển.

Điểm đến cuối cùng được giới thiệu là Zannier Bãi San Hô, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại vùng duyên hải Nam Trung bộ. Nằm ngoài các tuyến du lịch đông đúc, khu nghỉ dưỡng gây ấn tượng với những vách đá nhìn xuống bãi biển riêng, cảnh quan còn nguyên vẻ tự nhiên và không gian biệt lập.

Theo tác giả, đây là một trong những lựa chọn nghỉ dưỡng biển cao cấp đáng chú ý tại Việt Nam, có khả năng cạnh tranh với các điểm đến nổi tiếng ở Thái Lan và Indonesia.