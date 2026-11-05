Tạp chí Anh gợi ý nên đi Việt Nam ngay trong tháng 11

Trong bài viết Where to Travel In November (Tháng 11 nên đi đâu), tác giả Lena-Marie Müller của National Geographic Traveller (Anh) giới thiệu 5 điểm đến đáng khám phá trong tháng 11. Đáng chú ý, khu vực phía nam của Việt Nam được nhắc đến đầu tiên, bên cạnh Guatemala, bang Colorado (Mỹ), Budapest (Hungary) và quần đảo Canary (Tây Ban Nha).

Tháng 11 đánh dấu thời điểm các tỉnh phía nam ở Việt Nam bắt đầu bước vào mùa khô, độ ẩm giảm đáng kể và lượng khách du lịch chưa quá đông. Nhiệt độ dao động khoảng 23 - 32 độ C, thích hợp cho các hoạt động khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa và du lịch ngoài trời.

Một trong những trải nghiệm được tạp chí này gợi ý là khám phá mùa thu hoạch cà phê tại vùng cao nguyên Lâm Đồng. Tạp chí nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới và tháng 11 là thời điểm thích hợp để du khách tìm hiểu mùa thu hoạch cà phê arabica. Những nông trại như "Twin Beans" và "Destiny Coffee" được giới thiệu là nơi du khách có thể tham gia các chuyến tham quan, tìm hiểu hành trình sản xuất cà phê từ nông trại đến tách uống, thưởng thức cà phê và trải nghiệm các lớp học chuyên đề.

Lâm Đồng có nhiều vùng trồng cà phê ẢNH: QUANG THUẦN

Bên cạnh vùng cao nguyên, Côn Đảo cũng được tạp chí Anh nhắc đến như một điểm dừng chân hấp dẫn đối với những du khách yêu thiên nhiên. National Geographic giới thiệu trải nghiệm quan sát rùa biển con bò trên bãi cát trắng để trở về đại dương vào lúc bình minh tại Vườn quốc gia Côn Đảo.

Đây là hoạt động gắn với công tác bảo tồn rùa biển, góp phần tạo nên sức hút riêng của du lịch sinh thái tại Côn Đảo. Tuy nhiên, du khách cần tìm hiểu lịch tổ chức thực tế vì mùa rùa sinh sản và nở thường tập trung vào những tháng trước đó, không phải thời điểm nào trong tháng 11 cũng có thể trải nghiệm.

Trại ấp trứng rùa biển ở khu nghỉ dưỡng Six Sense Côn Đảo ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, những lễ hội truyền thống tại đồng bằng sông Cửu Long cũng được National Geographic đánh giá là điểm nhấn đáng khám phá trong tháng 11.

Đặc biệt, tạp chí giới thiệu lễ hội Óoc Om Bóc của đồng bào Khmer, nổi bật với hoạt động đua ghe ngo trên sông. Những chiếc ghe dài có thể lên đến 37 m cùng tranh tài trong không khí sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến cổ vũ.

Đây là lễ hội truyền thống gắn với tín ngưỡng tạ ơn thần Mặt Trăng của đồng bào Khmer. Du khách không chỉ được hòa mình vào không khí lễ hội mà còn có cơ hội thưởng thức cốm dẹp, món ăn đặc trưng trong dịp này, tại các khu chợ ẩm thực địa phương.

Một trải nghiệm khác được tạp chí Anh khuyến khích là khám phá các chợ nổi miền Tây, du khách có thể tìm hiểu đời sống sông nước và giao lưu với người dân bản địa. Theo đó, những khu chợ nổi là địa điểm lý tưởng để thưởng thức các loại trái cây theo mùa như vú sữa, thanh long, đồng thời quan sát hoạt động giao thương trên ghe thuyền. Tạp chí đặc biệt nhắc đến cây bẹo, chiếc sào tre cao được người bán dựng trên ghe để treo các mặt hàng đang kinh doanh, một nét văn hóa độc đáo của vùng sông nước.

Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước ẢNH: LÊ NAM

Khách Tây thích thú khám phá cảnh sắc và ẩm thực ở miền Tây ẢNH: LÊ NAM

Gợi ý của National Geographic được đưa ra đúng thời điểm du lịch Việt Nam bước vào mùa cao điểm đón khách quốc tế, đây là giai đoạn nhiều du khách từ châu Âu và các thị trường có mùa đông lạnh lựa chọn Việt Nam để nghỉ dưỡng, tránh rét. Các điểm đến phía nam như TP.HCM, Phú Quốc, Côn Đảo và vùng đồng bằng sông Cửu Long có lợi thế nhờ thời tiết ấm áp, nhiều nơi bước vào mùa khô, thuận lợi cho hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng.

Ngoài Việt Nam, danh sách gợi ý tháng 11 của National Geographic còn có Guatemala với những lễ hội truyền thống đặc sắc; Colorado (Mỹ) với các hoạt động nghỉ dưỡng, đón mùa đông; Budapest (Hungary) với không khí chợ Giáng sinh và quần đảo Canary (Tây Ban Nha) dành cho du khách yêu thích lướt sóng, nghỉ dưỡng dưới nắng ấm.