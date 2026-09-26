Hàng quán cà phê tấp nập khách nhờ con đường lá vàng rơi ở TP.HCM

8 giờ sáng đã đông nghịt người chụp ảnh

Sáng cuối tuần 26.9, thời tiết TP.HCM mát mẻ, trời đẹp và không mưa như vài ngày trước. Từ khoảng 8 giờ, đoạn đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, khu vực gần cầu Thị Nghè đã tấp nập người đến chụp ảnh với hàng cây đang đồng loạt chuyển màu.

Những tán lộc vừng từ xanh chuyển sang vàng, đỏ, lá rụng phủ trên vỉa hè tạo nên khung cảnh hiếm thấy giữa TP.HCM. Trên mạng xã hội, khu vực này những ngày qua được nhiều người gọi vui là "con đường mùa thu", "con đường lá vàng rơi", kéo theo hàng loạt hình ảnh, video check-in được chia sẻ.

Sáng cuối tuần, không khí càng nhộn nhịp. Nhiều bạn trẻ chuẩn bị váy áo, phụ kiện từ sớm, có nhóm mang theo cả máy ảnh chuyên nghiệp để tranh thủ chụp lúc nắng còn dịu. Dọc đoạn đường có hàng cây đổi màu, gần như góc đẹp nào cũng có người đứng chờ tới lượt. "Trend" mùa thu không chỉ khiến con đường đông người mà còn kéo khách vào các hàng quán xung quanh.

Từ khoảng 8 giờ, khu vực đường Trường Sa ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã đông người tìm đến chụp ảnh với hàng cây đang bước vào mùa thay lá ẢNH: LÊ NAM

Thời tiết mát mẻ, nắng nhẹ khiến nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh dưới tán cây và trên thảm lá rụng ven bờ kênh ẢNH: LÊ NAM

Nhật Anh, 20 tuổi, ngụ phường Tân Định, cho rằng đây là một trong những con đường có mùa lá vàng đẹp nhất TP.HCM và chắc chắn sẽ quay lại vào những năm sau. Theo Nhật Anh, mọi người nên tranh thủ đi sớm, thời điểm lý tưởng nhất khoảng 8 - 10 giờ. "Lúc này trời còn mát, nắng nhẹ, ánh sáng đẹp nên chụp ảnh cũng dễ hơn", Nhật Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Thu Quỳnh, 25 tuổi, ngụ phường Khánh Hội, cho biết trước khi đến đã xem khá nhiều video trên mạng xã hội và nhận ra nhiều hình ảnh được chỉnh màu khá đậm. "Thực tế hàng cây không vàng rực như trên clip, nhưng lá rụng thành thảm khá dày, nhìn vẫn rất lãng mạn. Chụp xong chỉnh màu một chút để đăng lên mạng cũng không sao", Quỳnh nói.

Tại Yori (6d Trường Sa, Phường Gia Định), một quán cà phê có vị trí nhìn ra đoạn đường cây đang thay lá, khu vực ban công gần như kín chỗ vào buổi sáng. Nhiều khách chọn những bàn sát bên ngoài để vừa uống cà phê vừa ngắm hàng cây vàng bên kia đường. Bên trong, khách liên tục xếp hàng tại quầy gọi nước.

Lượng khách đổ về “con đường mùa thu” cũng giúp nhiều quán cà phê quanh khu vực nhộn nhịp hơn, đặc biệt vào buổi sáng ẢNH: LÊ NAM

Một số người sau khi chụp ảnh ngoài đường ghé vào nghỉ chân, trong khi nhiều nhóm chọn quán làm nơi tập trung trước khi xuống phố. Có nhóm ngồi trang điểm, chỉnh lại trang phục, phụ kiện rồi mới tiếp tục chụp ảnh.

Quán trong hẻm cũng "đu trend" mùa thu

Không chỉ những quán có mặt tiền hoặc ban công nhìn thẳng ra đường Trường Sa được hưởng lợi, các quán cà phê nằm trong hẻm gần đó cũng ghi nhận lượng khách tăng theo sức hút của "con đường mùa thu".

Anh Lưu Tấn Quang, 29 tuổi, chủ quán cà phê 10.07 trên đường Trường Sa, cho biết khung giờ đông khách nhất những ngày gần đây thường rơi vào khoảng 9 giờ sáng, sau khi nhiều người đã hoàn thành một vòng chụp ảnh bên hàng cây thay lá.

"Từ khi khu vực quanh quán bước vào mùa cây thay lá, lượng khách ghé quán, đặc biệt vào buổi sáng, tăng lên đáng kể. Không khí nhộn nhịp hơn hẳn, lượng khách và doanh thu của quán cũng tốt hơn", anh Quang nói.

Các quán cà phê gần “con đường lá vàng” đông khách từ sớm, nhất là những vị trí có thể ngồi ngắm hàng cây bên ngoài

Cà phê vợt thưởng thức cùng xôi cốm hoặc xôi xéo trong thời tiết mát mẻ tại TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Chủ quán kể, những năm trước, mỗi khi hàng cây trên đường Trường Sa bước vào mùa thay lá, khu vực này cũng thu hút người dân và khách trẻ đến chụp ảnh, nhưng mức độ không sôi động như năm nay. "Cả tuần vừa rồi trời TP.HCM hầu như âm u, có ngày mưa liên tục nhưng khách vẫn đổ về con đường này chụp ảnh rất đông. Năm nay hiệu ứng trên mạng xã hội mạnh hơn nên lượng người tìm đến cũng tăng rõ rệt", anh Quang cho biết.

Nắm bắt không khí "mùa thu giữa Sài Gòn", quán giới thiệu những món ăn, thức uống gợi nhớ mùa thu Hà Nội như cà phê vợt Sài Gòn dùng cùng xôi xéo hoặc xôi cốm.

Những người làm quán đều là người miền Nam nhưng yêu văn hóa và ẩm thực Hà Nội nên muốn đưa một số món đặc trưng vào TP.HCM. Cốm được quán nhập trực tiếp từ Hà Nội, trong khi cách chế biến xôi cốm, xôi xéo được giữ theo hương vị truyền thống. "Khách đi chụp hình xong thường ghé quán ăn sáng, uống cà phê. Có nhóm còn ngồi lại khá lâu để trang điểm, thay đổi phụ kiện rồi quay trở ra chụp tiếp. Nhờ vậy lượng khách buổi sáng tăng rõ rệt", anh Quang chia sẻ.

Nhân viên chế biên xôi cốm, xôi xéo dùng cùng cà phê cho khách ẢNH: LÊ NAM

Khách ra vào liên tục tại các hàng quán quanh đường Trường Sa khi “trend con đường mùa thu” thu hút đông người đến chụp ảnh dịp cuối tuần ẢNH: LÊ NAM

Hàng lộc vừng trên đường Trường Sa chỉ duy trì sắc vàng trong thời gian ngắn trước khi lá rụng hết và cây ra đợt lá mới. Chính khoảng thời gian ngắn ngủi này càng khiến nhiều người tranh thủ đến check-in, biến đoạn bờ kè vốn quen thuộc thành một điểm dạo chơi đông đúc vào những ngày cuối tháng 9.