Nghiên cứu quảng bá du lịch TP.HCM ngay tại các sân bay

Chiều 21.10, Sở Du lịch TP.HCM và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ký kết bản ghi nhớ hợp tác về xúc tiến, phát triển du lịch và mạng lưới đường bay giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng kết nối với các thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm du khách.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón gần 8,52 triệu lượt khách quốc tế và 39,57 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch đạt khoảng 282.696 tỉ đồng, tăng 43,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 85,7% kế hoạch năm.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp với các hãng hàng không duy trì các đường bay hiện hữu, xúc tiến mở đường bay mới đến TP.HCM và các địa phương liên kết. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, năng lực khai thác sân bay và tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch trong nước, quốc tế.

TP.HCM xúc tiến mở đường bay mới, quảng bá du lịch ngay tại sân bay ẢNH: BTC

Đáng chú ý, hai đơn vị sẽ nghiên cứu bố trí không gian quảng bá thương hiệu "Vibrant Ho Chi Minh City" tại các cảng hàng không, giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng và triển khai các chương trình kích cầu. Việc ứng dụng công nghệ số, chia sẻ dữ liệu thị trường và khảo sát mức độ hài lòng của hành khách cũng được đưa vào nội dung hợp tác.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, nhấn mạnh cảng hàng không không chỉ là cửa ngõ đón khách mà còn là điểm tiếp xúc đầu tiên tạo ấn tượng về điểm đến. Sự kết nối giữa du lịch và hàng không sẽ góp phần quảng bá hình ảnh thành phố, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Một trọng tâm khác là phát triển du lịch Côn Đảo theo hướng chất lượng cao, bền vững. Hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu phương án khai thác phù hợp với năng lực hạ tầng sân bay và sức tải điểm đến, điều tiết lượng khách theo mùa, giãn cao điểm và tăng cường kết nối hàng không với đường biển.

Phát triển du lịch Côn Đảo gắn với hạ tầng hàng không ẢNH: LÊ NAM

Thông qua thỏa thuận giai đoạn 2026 - 2030, Sở Du lịch TP.HCM và ACV kỳ vọng mở rộng thị trường khách, nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp du lịch và hàng không.