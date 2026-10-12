Khách sạn gần 100 năm tuổi đưa sách thành trải nghiệm du lịch

Chiều 12.10, Hotel Grand Saigon, thành viên Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), phối hợp Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ra mắt chương trình "A Glimpse of Vietnam - Một thoáng Việt Nam tại khách sạn cổ 5 sao", hướng đến kết hợp dịch vụ lưu trú với các hoạt động khám phá văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.

Được hình thành từ năm 1930, Hotel Grand Saigon là một trong những khách sạn lâu đời tại TP.HCM, nằm trên tuyến đường Đồng Khởi, gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử và sự phát triển của đô thị Sài Gòn. Với lợi thế về kiến trúc và bề dày lịch sử, khách sạn đang từng bước phát triển thêm các sản phẩm văn hóa bên cạnh dịch vụ lưu trú truyền thống.

Bộ bưu thiếp tái hiện hình ảnh Hotel Grand Saigon qua các thời kỳ lịch sử ẢNH: BTC

Những ấn phẩm giới thiệu lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam dành cho du khách quốc tế

Theo kế hoạch hợp tác, hai đơn vị sẽ triển khai ba hoạt động chính. Trước hết là ra mắt bộ bưu thiếp (postcard) Hotel Grand Saigon, lấy cảm hứng từ lịch sử hình thành khách sạn và những câu chuyện về tuyến đường Đồng Khởi nổi tiếng.

Hoạt động thứ hai là phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khách sạn, kết hợp trưng bày các tư liệu, ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sản phẩm số do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cung cấp. Đây sẽ là điểm tiếp cận thông tin văn hóa, lịch sử dành cho khách lưu trú và khách tham quan.

Đáng chú ý, hai đơn vị dự kiến tổ chức định kỳ mỗi quý một hoạt động giao lưu tác giả, tọa đàm hoặc hội thảo về lịch sử, văn hóa, du lịch và ẩm thực Nam bộ. Các chương trình hướng đến việc đưa những câu chuyện từ sách trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp du khách hiểu sâu hơn về điểm đến.

Không gian trưng bày sách giúp du khách khám phá văn hóa, lịch sử Việt Nam ngay tại khách sạn ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu khu vực "Mang Việt Nam về nhà", trưng bày các đầu sách tuyển chọn theo ba chủ đề lịch sử, văn hóa và đời sống. Không gian này giúp du khách quốc tế tiếp cận những câu chuyện về Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn - TP.HCM, đồng thời có thể lựa chọn các ấn phẩm như một món quà lưu niệm sau chuyến đi.