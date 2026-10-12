Hai khách sạn ở Việt Nam vào top tốt nhất Đông Nam Á

Theo CN Traveller, châu Á là nơi hội tụ của những thương hiệu khách sạn lớn, nơi các thương hiệu toàn cầu cạnh tranh quyết liệt để giành vị trí dẫn đầu. Tại Việt Nam, hầu hết các thương hiệu quốc tế đã có mặt và ngày càng nhiều khách sạn chuẩn thế giới gia nhập thị trường.

Hai đại diện của Việt Nam góp mặt trong top 15 khách sạn tốt nhất Đông Nam Á năm 2026 có một ở Hà Nội và một tại TP.HCM. Khách sạn Capella Hanoi, kiệt tác của kiến trúc sư Bill Bensley và Tập đoàn Sun Group, đứng ở vị trí 14 với số điểm 90,60. Nằm ở số 11 Lê Phụng Hiểu, gần Nhà hát Lớn, khách sạn boutique này mang kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc kịch những năm 1920. Đây cũng là khách sạn đầu tiên mà thương hiệu Capella vận hành tại Việt Nam.

Khách sạn Capella Hanoi từng là nơi lưu trú của nhóm nhạc Black Pink khi lưu diễn tại Hà Nội Ảnh: S.G

Capella Hanoi có 47 phòng được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong thời đại này như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri... hay các vở kịch opera để đời như Madama Butterfly, Turando, Scheherazade... để gợi nhắc về một quá khứ huy hoàng của loại hình nghệ thuật quý tộc này. Mỗi căn phòng đều được thiết kế theo chủ đề riêng, khiến du khách như lạc trong một viện bảo tàng thu nhỏ.

Khách sạn Việt Nam khác xuất hiện trong danh sách ở vị trí thứ 3 là Park Hyatt Saigon, 99,1 điểm, trên quảng trường Lam Sơn. Park Hyatt Saigon sở hữu kiến trúc Pháp, với 253 phòng, nằm trong khoảng cách đi bộ rất gần đến Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, Dinh Thống Nhất hay các cùng đường nổi tiếng Đồng Khởi, Nguyễn Huệ...

Xếp số 1 là khách sạn Mandarin Oriental, Bangkok, Thái Lan với điểm số 99,60.