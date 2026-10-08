Một điểm đến ven biển TP.HCM hai năm liền được quốc tế vinh danh

Giải thưởng TTG Travel Awards lần thứ 35 vừa vinh danh The Grand Ho Tram ở hạng mục "Best Integrated Resort" (Khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất). Đây là năm thứ hai liên tiếp tổ hợp nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm (TP.HCM) nhận được danh hiệu do độc giả TTG Asia, gồm các chuyên gia và đối tác trong ngành du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bình chọn.

Được khởi xướng từ năm 1989, TTG Travel Awards là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có thành tích nổi bật trong ngành du lịch, khách sạn và dịch vụ lưu trú. Năm 2025, The Grand Ho Tram trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng ở hạng mục "Best Integrated Resort".

Theo đại diện The Grand Ho Tram, việc hai năm liên tiếp nhận giải thưởng là sự ghi nhận từ cộng đồng lữ hành khu vực đối với chất lượng dịch vụ cũng như mô hình nghỉ dưỡng tích hợp đang được tổ hợp phát triển.

Trong năm 2026, The Grand Ho Tram tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ. Đáng chú ý, tổ hợp đã triển khai hoạt động kinh doanh casino dành cho người Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện theo chương trình thí điểm của Chính phủ, căn cứ Nghị quyết số 08/2025/NQ-CP. Song song đó, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải trí với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và khu vực cũng được tăng cường nhằm thu hút du khách.

Toàn cảnh tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram bên bờ biển Hồ Tràm, TP.HCM ẢNH: BTC

Dự kiến trong quý 4/2026, The Grand Ho Tram sẽ đưa vào vận hành khách sạn Ixora Grand Ho Tram by Fusion. Đây là khách sạn thứ tư trong tổ hợp, bên cạnh InterContinental Grand Ho Tram, Holiday Inn Resort Ho Tram Beach và Ixora Ho Tram by Fusion.

Khi công trình mới đi vào hoạt động, tổng quy mô lưu trú của The Grand Ho Tram dự kiến vượt 1.800 phòng và villa, cùng hệ thống 19 nhà hàng, quầy bar, góp phần mở rộng khả năng phục vụ khách nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và các sự kiện quy mô lớn.

Ông Timothy Tan, Phó chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị The Grand Ho Tram, cho biết việc hai năm liên tiếp được vinh danh là sự ghi nhận đối với nỗ lực duy trì chất lượng dịch vụ và các tiêu chuẩn vận hành quốc tế của tổ hợp.

The Grand Ho Tram hai năm liên tiếp được vinh danh tại TTG Travel Awards ẢNH: BTC

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, The Grand Ho Tram đang tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí và MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm), hướng tới mục tiêu đưa Hồ Tràm trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí hàng đầu khu vực.

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển, The Grand Ho Tram hiện có hơn 1.250 phòng, suite và villa, trải dài trên khu vực bãi biển dài 2,2 km. Tổ hợp còn sở hữu sân golf The Bluffs Grand Ho Tram do huyền thoại golf Greg Norman thiết kế, cùng nhiều tiện ích ẩm thực, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện.