Khách Việt đặt vé Tết Dương lịch 2027 tăng mạnh, Hàn Quốc bất ngờ hút khách

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, thị trường du lịch Tết Dương lịch 2027 đang ghi nhận sức mua tăng trưởng đáng kể. Tính đến đầu tháng 11, lượng đơn đặt vé máy bay cho kỳ nghỉ đầu năm mới tăng 71,8% so với cùng kỳ năm ngoái, số hành khách tăng 72,9%, trong khi tổng giá trị giao dịch (GMV) tăng tới 105%.

Đáng chú ý, dù nhu cầu tìm kiếm các chuyến bay chỉ tăng khoảng 16 - 20%, lượng đơn đặt vé thực tế lại tăng nhanh hơn nhiều. Điều này cho thấy nhu cầu đặt chỗ sớm đang khá tích cực, thay vì chỉ dừng ở việc tìm hiểu và tham khảo giá.

Hàn Quốc tăng trưởng gần 290%

Trong nhóm điểm đến quốc tế được du khách đặt vé từ Việt Nam, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về số lượng đơn đặt chỗ, với mức tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Hàn Quốc mới là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất, khi lượng đặt vé tăng tới 287%.

Thái Lan cũng duy trì sức hút với mức tăng 46%, trong khi Nhật Bản tăng nhẹ 8%. Các điểm đến khác như Nga, Malaysia, Singapore và Indonesia cũng xuất hiện trong danh sách những thị trường được khách đặt vé từ Việt Nam quan tâm.

Số liệu cho thấy nhu cầu du lịch nước ngoài dịp đầu năm mới có sự phân hóa giữa các thị trường. Trong khi Trung Quốc giữ lợi thế về lượng đặt chỗ, Hàn Quốc nổi lên với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Đây cũng là những điểm đến quen thuộc với khách Việt nhờ mạng lưới đường bay kết nối và sự đa dạng của các sản phẩm du lịch.

Nhu cầu du lịch Tết Dương lịch 2027 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ẢNH: LÊ NAM

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại từ nước ngoài đến Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh. Trip.com ghi nhận nhóm đơn đặt vé quốc tế đến Việt Nam tăng đáng kể, cho thấy dòng khách nhập cảnh và nhu cầu trở về Việt Nam trong dịp đầu năm mới tiếp tục sôi động.

Đối với thị trường nội địa, lượng đặt vé máy bay trong nước tăng 126% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng đáng chú ý, phản ánh nhu cầu di chuyển, thăm thân và du lịch trong nước dịp nghỉ lễ đang được thúc đẩy.

Không chỉ hàng không, thị trường lưu trú cũng ghi nhận sức mua tích cực. Theo Trip.com, số đơn đặt khách sạn cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2027 đã tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách chi nhiều hơn cho kỳ nghỉ đầu năm

Một điểm đáng chú ý trong dữ liệu của Trip.com là giá vé máy bay bình quân dịp Tết Dương lịch 2027 không tăng mạnh như nhiều người có thể hình dung. Khi so sánh ở cùng khoảng thời gian đặt trước ngày khởi hành, giá vé các chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam thấp hơn khoảng 9,5% so với ngày thường. Giá vé nội địa cũng thấp hơn 1,8%, trong khi giá vé quốc tế đến Việt Nam tăng nhẹ 3,3%.

Tuy nhiên, chi tiêu cho mỗi đơn đặt vé lại có xu hướng tăng. Cụ thể, số hành khách trung bình trong mỗi đơn đặt vé quốc tế từ Việt Nam tăng từ 2,3 người vào ngày thường lên 3,2 người trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, kéo giá trị chi tiêu bình quân mỗi đơn tăng 27%. Điều này cho thấy du khách có xu hướng đặt vé theo nhóm đông người hơn trong dịp nghỉ lễ. Dù giá vé bình quân không nhất thiết tăng, tổng số tiền chi cho mỗi lần đặt chỗ vẫn cao hơn. Trên thực tế, mức giá còn phụ thuộc vào chặng bay, giờ khởi hành, thời điểm đặt vé và tình trạng chỗ còn lại.

Trái với thị trường hàng không, giá phòng khách sạn dịp nghỉ lễ ghi nhận mức tăng khá rõ. Theo Trip.com, giá lưu trú bình quân mỗi đêm tại các điểm đến nước ngoài cao hơn 27,6% so với ngày thường. Khách sạn nội địa tăng 14%, trong khi mức tăng tại Trung Quốc là 14,6%. Như vậy, dù giá vé máy bay bình quân không tăng tương ứng, chi phí lưu trú vẫn có thể khiến tổng ngân sách cho chuyến du lịch đầu năm mới cao hơn.

Hàn Quốc và Trung Quốc là những điểm đến quốc tế thu hút khách Việt dịp đầu năm mới ẢNH: LÊ NAM

Du khách có xu hướng đặt vé máy bay, khách sạn sớm cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2027 ẢNH: LÊ NAM

Một xu hướng khác cũng được Trip.com ghi nhận là sự thay đổi trong thời điểm đặt vé giữa Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Theo nền tảng này, khoảng cách giữa hai kỳ nghỉ năm nay rút ngắn còn 36 ngày, so với 47 ngày của năm trước. Đáng chú ý, tại cùng thời điểm khảo sát năm ngoái, lượng đặt vé Tết Nguyên đán cao hơn Tết Dương lịch 27%. Tuy nhiên, năm nay tình thế đảo chiều khi số đơn đặt vé Tết Dương lịch đang cao hơn Tết Nguyên đán 11%.