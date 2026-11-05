Triển lãm ảnh du lịch nổi tiếng thế giới lần đầu đến Việt Nam

Chiều 5.11, triển lãm nhiếp ảnh du lịch quốc tế Accidentally Wes Anderson (AWA) có buổi giới thiệu đặc biệt tại không gian MO:MENT Thủ Thiêm (175 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Khánh, TP.HCM), trước khi chính thức mở cửa đón công chúng từ ngày 6.11.2026 đến 5.5.2027. Đây là lần đầu tiên cộng đồng nhiếp ảnh du lịch nổi tiếng thế giới này tổ chức một triển lãm quy mô lớn tại Việt Nam.

Triển lãm mang tên "Accidentally Wes Anderson: Wherever You Go, Inspiration Is Right in Front of You" (Tạm dịch: Dù bạn đi đâu, nguồn cảm hứng luôn ở ngay trước mắt), giới thiệu hơn 230 tác phẩm nhiếp ảnh ghi lại những công trình kiến trúc, cảnh quan và địa điểm độc đáo tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Điểm chung của các bức ảnh là phong cách thị giác gợi nhớ những bộ phim của đạo diễn người Mỹ Wes Anderson, nổi tiếng với bố cục đối xứng, màu sắc nổi bật, đường nét kiến trúc đặc trưng và vẻ đẹp hoài cổ. Những công trình tưởng chừng bình thường như nhà ga, khách sạn, hồ bơi hay các khu phố bỗng trở nên đặc biệt qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia.

Tại Hàn Quốc, triển lãm này từng kéo dài 8 tháng rưỡi và thu hút khoảng 250.000 lượt khách tham quan ẢNH: LÊ NAM

Ra đời năm 2017 từ một dự án chia sẻ ảnh trên Instagram do Wally Koval sáng lập, Accidentally Wes Anderson dần phát triển thành cộng đồng nhiếp ảnh du lịch quốc tế, thu hút những người yêu kiến trúc, nhiếp ảnh và khám phá thế giới. Khác với những bộ ảnh được dàn dựng theo bối cảnh điện ảnh, các tác phẩm của AWA ghi lại những địa điểm có thật, nhưng mang vẻ đẹp như bước ra từ phim ảnh.

Tại TP.HCM, các tác phẩm được giới thiệu theo ba mạch nội dung chính gồm hoài niệm, hành trình và cảm hứng, giống như hành trình của một chuyến đi du lịch. Thông qua những khung hình được thu thập từ nhiều khu vực như châu Âu, Trung Á và Bắc Mỹ, khách tham quan có thể khám phá nhiều vùng đất mà không cần thực hiện một chuyến đi xa. Đáng chú ý, bên cạnh những cảnh quan quốc tế, triển lãm còn lựa chọn các hình ảnh về TP.HCM như Bưu điện TP.HCM, Dinh độc lập… mang đến góc nhìn mới về những công trình kiến trúc và không gian đô thị quen thuộc của Việt Nam.

La Phan (TP.HCM), người yêu thích nhiếp ảnh và du lịch, bất ngờ trước quy mô và cách bài trí công phu của triển lãm. "Những bức ảnh có bố cục đối xứng, màu sắc hài hòa, kết hợp không gian sắp đặt độc đáo khiến tôi có cảm giác như đang bước vào một bộ phim xứ sở kim chi", La Phan chia sẻ.

Từng tham quan triển lãm tại Hàn Quốc, Hoàng Anh (TP.HCM), nhiếp ảnh gia kiêm nhà sáng tạo nội dung trên Instagram rất háo hức khi sự kiện đến Việt Nam. "Không gian được sắp đặt có chủ ý, với những gam màu nổi bật và các tác phẩm được dẫn dắt như một hành trình du lịch sống động. Tôi còn học hỏi được nhiều điều về bố cục, màu sắc và góc nhìn trong nhiếp ảnh", Hoàng Anh cho biết.

Hình ảnh Bưu điện thành phố và một số góc trong Dinh Độc lập xuất hiện tại triển lãm ẢNH: LÊ NAM

Trao đổi riêng với PV Thanh Niên tại sự kiện, ông Jee Sungwook, Tổng giám đốc Công ty MEDIA & ART (Hàn Quốc), cho biết triển lãm này lần đầu được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2021 và đạt thành công lớn. Sau đó, sự kiện tiếp tục đến nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Anh... và nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Hàn Quốc và Việt Nam cũng là hai thị trường có hoạt động giao lưu du lịch sôi động, với lượng lớn du khách qua lại mỗi năm. Việc đưa triển lãm đến TP.HCM không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mà còn có thể tạo thêm trải nghiệm mới cho du khách quốc tế.

Điểm khác biệt của phiên bản tại Việt Nam là sự kết hợp hai chủ đề Travel (Du lịch) và Adventure (Phiêu lưu, khám phá), vốn từng được tổ chức thành những phiên bản riêng biệt tại Hàn Quốc. "Chúng tôi muốn khách tham quan không chỉ thưởng thức những bức ảnh đẹp mà còn tìm thấy cảm hứng khám phá trong chính cuộc sống thường ngày. Ngay cả những điều tưởng chừng bình thường nhất cũng có thể trở nên thú vị khi chúng ta nhìn bằng một góc nhìn khác", ông chia sẻ.

Đại diện ban tổ chức lý giải, việc lựa chọn các bức ảnh không đơn thuần dựa trên vẻ đẹp của từng tác phẩm mà còn phải phù hợp với câu chuyện chung. Toàn bộ không gian được xây dựng như một chuyến du lịch, bắt đầu từ lúc chuẩn bị lên đường, khám phá các điểm đến cho đến khi hành trình kết thúc. Vì vậy, mỗi bức ảnh không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của một vùng đất mà còn góp phần dẫn dắt cảm xúc, khơi gợi trí tò mò và mong muốn khám phá của người xem.

Khách tham quan chiêm ngưỡng những bức ảnh độc đáo, với bố cục đối xứng đặc trưng tại triển lãm ẢNH: LÊ NAM

Không gian triển lãm được thiết kế với những gam màu đặc trưng của Wes Anderson ẢNH: LÊ NAM

Ông Jee Sungwook tiết lộ, triển lãm tại Hàn Quốc từng thu hút khoảng 250.000 lượt khách trong 8 tháng rưỡi. Trong khi đó, phiên bản tổ chức tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2024 đón khoảng 80.000 lượt khách trong 4 tháng. "Dựa trên những phản hồi tích cực từ công chúng ở các quốc gia từng tổ chức triển lãm, chúng tôi kỳ vọng lượng khách tham quan tại TP.HCM có thể vượt những kết quả trước đây", ông Jee Sungwook cho biết.

Theo đại diện BTC, với thời gian kéo dài 6 tháng, triển lãm không chỉ hướng đến những người yêu nhiếp ảnh, nghệ thuật mà còn kỳ vọng trở thành một điểm đến trải nghiệm văn hóa mới dành cho người dân và du khách khi đến TP.HCM. Triển lãm mở cửa từ 10 - 20 giờ hằng ngày tại MO:MENT Thủ Thiêm, dự kiến kéo dài đến ngày 5.5.2027.