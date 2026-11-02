Ông Tây mê du lịch Việt Nam, đưa cảnh sắc quê vợ vào tranh

Đến du lịch rồi ở lại suốt 14 năm

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học tại Anh, Jack Clayton quyết định rời quê nhà để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Khi ấy, anh nhận thấy cơ hội dành cho một nghệ sĩ trẻ tại London hay Leeds, là nơi anh từng học tập không thực sự nhiều.

Jack chuyển đến Úc sinh sống rồi bắt đầu hành trình khám phá thế giới. Khi thị thực tại Úc hết hạn, anh tiếp tục du lịch qua Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia. Trong số những quốc gia đã đặt chân đến, Việt Nam là nơi khiến anh muốn dừng chân lâu hơn. "Tôi đặc biệt thích Việt Nam. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ sẽ ở lại một hoặc hai năm để làm việc, học hỏi và sáng tạo nghệ thuật. Thế nhưng, đến nay đã 14 năm trôi qua. Tôi có một gia đình và Việt Nam đã thực sự trở thành quê hương thứ hai để tôi gắn bó lâu dài", Jack kể với PV Thanh Niên.

Anh Jack Clayton, tình cờ đi du lịch nhưng quyết định gắn bó với Việt Nam lâu dài ẢNH: NVCC

Trong suốt thời gian đó, Jack chủ yếu sinh sống tại TP.HCM. Những năm đầu, anh ở khu vực Đa Kao, sau đó chuyển đến Bình Thạnh. Khoảng 5 - 6 năm trở lại đây, anh chọn quận 4 (cũ), nay là phường Khánh Hội làm nơi an cư và mở phòng trưng bày nghệ thuật của riêng mình.

Sau 14 năm gắn bó, Jack cho rằng mình may mắn khi được chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của thành phố. "TP.HCM đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm tôi mới đến. Có những khu vực giờ đây gần như không thể nhận ra. Tôi cảm thấy thành phố đang phát triển theo hướng tích cực và rất thích thú khi chứng kiến những thay đổi ấy", anh nói.

Không chỉ yêu thích TP.HCM, Jack còn tranh thủ khám phá nhiều vùng đất khác của Việt Nam. Anh từng thực hiện các dự án nghệ thuật tại Hà Nội, Hội An và thường xuyên cùng gia đình đi du lịch. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ người Anh từng chia sẻ hình ảnh chuyến nghỉ ngơi cùng vợ con tại Vũng Tàu, anh bày tỏ sự yêu thích đối với thành phố biển này vì cảnh đẹp và thời tiết dễ chịu.

Sau nhiều năm, cuộc sống của Jack cũng hòa vào nhịp sinh hoạt quen thuộc của một gia đình trẻ tại TP.HCM. Mỗi sáng, anh đưa cô con gái 3 tuổi đến trường mầm non, sau đó trở về với công việc sáng tác. Đến chiều, anh lại đón con và dành thời gian cho gia đình.

Đưa những góc phố Việt vào tranh

Tình yêu dành cho Việt Nam - quê hương của vợ anh, không chỉ khiến Jack quyết định ở lại mà còn trở thành nguồn cảm hứng trong các tác phẩm nghệ thuật. Được đào tạo về nghệ thuật đồ họa, minh họa và in tranh tại Anh, anh đặc biệt quan tâm đến tranh dân gian Đông Hồ và tranh khắc gỗ khi tìm hiểu văn hóa Việt Nam. Anh bắt đầu nghiên cứu, thử nghiệm kết hợp kỹ thuật in tranh khắc gỗ được đào tạo tại Anh với những cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Anh tham gia nhiều workshop, sự kiện để giới thiệu nghệ thuật tranh mộc bản (tranh khắc gỗ Việt) tới du khách trong và ngoài nước ẢNH: LN

Để tạo nên những bức tranh khắc gỗ, Jack phác thảo hình ảnh, chuyển thiết kế lên ván gỗ rồi tự tay khắc từng đường nét. Sau đó, anh phủ mực, đặt giấy lên bản khắc và miết bằng tay để hình ảnh hiện lên. Với những tác phẩm nhiều màu, anh có thể sử dụng kỹ thuật khắc phá bản, lần lượt khắc và in các lớp màu trên cùng một bản gỗ. Trong các tác phẩm của anh, hình ảnh Việt Nam hiện lên qua những quán bia hơi, hàng ăn ven đường, người bán hàng rong, con hẻm nhỏ hay những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời gian.

Một trong những tác phẩm tiêu biểu của anh là Saigon Compass (La bàn Sài Gòn), tái hiện những dấu ấn lịch sử, kiến trúc, ẩm thực và đời sống TP.HCM. Năm 2026, Jack tiếp tục thực hiện bức tranh toàn cảnh sông Sài Gòn rộng 60 x 150 cm, với nhiều chi tiết được vẽ tỉ mỉ bằng bút chì và bút mực. "Tôi thấy nghệ thuật Việt Nam rất đẹp và mang đến nhiều cảm xúc tích cực. Đó cũng là một trong những điều khiến tôi muốn tiếp tục tìm hiểu và khám phá", anh nói.

Không chỉ sáng tác, Jack còn tham gia nhiều triển lãm, workshop nhằm giới thiệu nghệ thuật in tranh khắc gỗ đến công chúng và du khách quốc tế. Tại Ngày hội khám phá Renaissance 2026 diễn ra ở khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn (TP.HCM) cuối tuần qua, anh mang đến nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ đời sống đường phố Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của Jack, du khách được lựa chọn những bản khắc mang hình ảnh quen thuộc của Việt Nam, sau đó tự tay trải nghiệm in tranh trên giấy thủ công. Trong khoảng ba giờ, hơn 70 khách mời đã tham gia hoạt động. Nhiều du khách quốc tế thích thú khi được tạo nên những bản in mang dấu ấn văn hóa Việt và mang về làm kỷ niệm.

Khách Tây thích thú với các tác phẩm tranh khắc gỗ của Jack, khi đến TP.HCM du lịch ẢNH: NVCC

Kerry (29 tuổi, du khách Anh) cho biết cô khá bất ngờ khi được tự tay in những bức tranh khắc gỗ mang hình ảnh đời sống Việt Nam. "Tôi đã đến Việt Nam vài lần nhưng chưa từng thử hoạt động này. Thật thú vị khi những hình ảnh bình dị như quán ăn ven đường hay góc phố lại trở thành tác phẩm nghệ thuật. Khoảnh khắc nhấc tờ giấy lên và nhìn thấy bức tranh hoàn chỉnh khiến tôi rất hào hứng. Tôi muốn mang tác phẩm về nước làm kỷ niệm", Kerry chia sẻ.

Trong khi đó, Daniel Miller (35 tuổi, du khách Úc) ấn tượng với việc một nghệ sĩ người Anh dành nhiều năm tìm hiểu và giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua tranh khắc gỗ. "Thay vì mua một món quà lưu niệm có sẵn, tôi được tự tay tạo ra một bức tranh mang dấu ấn chuyến du lịch của mình", Daniel nói.

Từ một du khách dự định chỉ dừng chân ít năm, Jack Clayton giờ đây đã có gia đình, công việc và cuộc sống gắn bó với TP.HCM. Những chuyến đi vẫn tiếp tục, nhưng Việt Nam với anh không còn đơn thuần là một điểm đến trong hành trình khám phá thế giới, mà đã trở thành nơi để anh trở về.