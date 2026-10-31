Lý do đôi vợ chồng Mỹ đến Việt Nam du lịch và ở lại 10 năm

Năm 2016, vợ chồng Goldstein bay đến Việt Nam cùng hai con sinh đôi 1 tuổi đầu lòng và hai chiếc vali. Cô nói với mọi người rằng mình sẽ trở về sau 3 tháng.

"Mười năm trôi qua, giờ đây chúng tôi đã có bốn đứa con - hai cặp sinh đôi - và cuộc sống tại TP.HCM mà tôi chẳng muốn đánh đổi lấy bất cứ điều gì khác. Chúng tôi đã đưa các con đi thăm khoảng 50 quốc gia; mỗi mùa hè, cả gia đình trở về Boston thăm người thân, rồi sau đó quay lại với nhịp sống sôi động, đầy ắp những điều thú vị tại thành phố mà chúng tôi yêu mến này", cô chia sẻ.

Goldstein từng theo học ngành truyền thông tại Đại học Maryland, lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Babson. Khoảng năm 2015, khi xuất hiện cơ hội hỗ trợ các công ty Mỹ đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc, vợ chồng cô đã thành lập The Timroon Group - công ty chuyên về sản xuất và tìm kiếm nguồn cung ứng, tập trung vào thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, dù có sự hỗ trợ của gia đình trong việc chăm sóc hai con ở Boston, cô vẫn thấy bí bách. Những lần rời khỏi nhà đi du lịch, cô cảm thấy thoải mái hơn, đó là lý do cô đến Việt Nam...

TP.HCM giữ chân vợ chồng Marissa Goldstein trong suốt 10 năm qua Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Việt Nam đã chinh phục tôi thông qua các con mình

"Tôi yêu TP.HCM ngay từ lần đầu đặt chân đến, đặc biệt là cách mọi người đối xử với trẻ nhỏ. Mỗi khi chúng tôi đưa cặp song sinh đi ăn tối hoặc dùng bữa trưa, các nhân viên nhà hàng sẵn sàng đón lấy bọn trẻ và chơi cùng chúng. Tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Chỉ trong vòng một tháng, chúng tôi đã kết bạn với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Ba tháng dự định ban đầu đã kéo dài thành 18 tháng", nữ doanh nhân kể lại.

Khi cặp song sinh được 18 tháng tuổi, cả nhà đi tàu đêm lên Sa Pa. Tại đây, khi thấy những phụ nữ người Mông bày bán các sản phẩm dệt thủ công, cô đã nảy ra ý định thành lập thương hiệu phụ kiện du lịch của riêng mình, hợp tác cùng các nghệ nhân nữ địa phương. Cũng trong chuyến đi đó, vợ chồng cô quyết định sẽ có thêm con. Không lâu sau, cả hai bất ngờ biết tin mình lại sắp đón thêm một cặp song sinh.

Tháng 1 năm 2020, cả nhà trở về Boston. Tại đây, cô đã phát triển Raffi Nova - thương hiệu phụ kiện dệt may của mình. Tuy nhiên, đến năm 2022, khi công việc kinh doanh của chồng cô bắt đầu khởi sắc, cả hai lại nhen nhóm mong muốn quay trở lại Việt Nam.

Họ chọn sống cách trung tâm TP.HCM khoảng 15 phút di chuyển. Khu vực này có rất nhiều người nước ngoài sinh sống, có vài trường quốc tế, và mọi tiện ích đều nằm trong phạm vi 10 phút lái xe.

Các cô gái Mông tự tay làm tỉ mỉ những món hàng lưu niệm ở Sa Pa Ảnh: Hà Mai

Thoải mái sống ở TP.HCM

Chi phí sinh hoạt tại đây thấp hơn nhiều ở Mỹ, dù học phí và tiền nhà là những khoản đáng kể. Giá thuê nhà ở khu vực cô ở dao động từ khoảng 1.500 USD/tháng cho một căn hộ nhỏ đến khoảng 10.000 USD/tháng cho một căn biệt thự. Gia đình cô chọn phương án ở giữa: một căn hộ dịch vụ có 5 phòng ngủ.

Goldstein chia sẻ, gia đình chi khoảng 1.000 USD mỗi tháng cho thực phẩm; rau củ quả thường được mua tại chợ địa phương, trong khi thịt và các loại thực phẩm nhập khẩu thì tốn kém hơn. Một ly cà phê latte tại quán xinh xắn, sang chảnh chỉ khoảng 2 USD, nên cô có thể thoải mái mời bạn bè mà chẳng cần đắn đo.

Họ thuê một người giúp việc theo giờ (không ở lại nhà) với mức lương khoảng 900 USD/tháng, với nhiệm vụ phụ trách dọn dẹp, sơ chế thực phẩm và hỗ trợ chăm sóc bọn trẻ. Chi phí bảo hiểm y tế cho cả gia đình là dưới 10.000 USD mỗi năm.

"Mỗi khi về thăm quê nhà vào mùa hè, tôi thực sự bị sốc trước giá cả ở đó. Chỉ riêng việc đưa bọn trẻ đi ăn bánh mì vòng (bagel) cũng đã tốn hơn 100 USD", cô nói.

Học phí là khoản chi lớn nhất của gia đình. Tại TP.HCM, học phí các trường quốc tế dao động từ khoảng 8.000 đến 30.000 USD cho mỗi trẻ mỗi năm học. Tính tổng học phí cho 4 đứa trẻ, số tiền vợ chồng cô bỏ ra có lẽ tương đương với chi phí tại Mỹ - nơi nhà cô không phải đóng học phí. "Tuy nhiên, nếu ở Mỹ, chúng tôi sẽ không thể thường xuyên đi ăn ngoài hay đi du lịch nhiều như hiện tại", cô cho biết.



