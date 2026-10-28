Lý do Thái Lan đưa du khách Việt Nam vào nhóm 5 thị trường trọng điểm

Bà Thapanee Kiatphaibool, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết các thị trường này bao gồm Đài Loan (dự báo tăng trưởng 10,7%), Việt Nam (8,4%), Malaysia (5,2%), Indonesia (5,1%) và Singapore (5%). Tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên đều có mối liên hệ chặt chẽ với Thái Lan thông qua hoạt động du lịch, thương mại và đầu tư, theo The Nation Thailand.

TAT ưu tiên sử dụng dữ liệu kinh tế kết hợp với dữ liệu về hành vi du khách để xây dựng chiến lược chủ động cho từng thị trường cụ thể. Trọng tâm của TAT không chỉ dừng lại ở số lượng du khách, mà còn hướng đến tiềm năng chi tiêu, thời gian lưu trú, tỷ lệ quay trở lại và thu nhập thực tế mà doanh nghiệp cũng như cộng đồng địa phương tại Thái Lan có thể nhận được.

Các chiến lược riêng biệt đó nhằm thu hút du khách có mức chi tiêu cao từ 5 thị trường châu Á. Cụ thể, chiến lược dành cho thị trường Việt Nam hướng tới việc mở rộng phân khúc khách gia đình, thế hệ Millennials và Gen Z, bên cạnh các loại hình du lịch sang trọng, du lịch MICE (hội họp, khen thưởng, hội nghị và triển lãm) cùng du lịch thể thao.

Các hoạt động sẽ mở rộng phạm vi điểm đến, không chỉ dừng lại ở Bangkok hay Pattaya mà còn hướng tới Chiang Mai, Chiang Rai và những địa điểm giàu giá trị văn hóa. TAT sẽ phối hợp với các doanh nghiệp du lịch và nền tảng kỹ thuật số để khuyến khích du khách đi lại và chi tiêu nhiều hơn.

Du khách nước ngoài trong trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh ở chủa Wat Arun tại Bangkok Ảnh: reuters

Chiến lược dành cho thị trường Đài Loan là tập trung vào nhóm khách du lịch tự túc (FIT) - phân khúc chiếm tới 90% tổng lượng khách. Với Malaysia, TAT sẽ tiếp tục phát huy lợi thế từ thị trường du lịch lớn thứ hai của Thái Lan - thông qua cả đường bộ và đường hàng không. Chiến lược dành cho thị trường Indonesia là hướng tới việc biến Thái Lan thành điểm đến đáp ứng nhu cầu của du khách và các gia đình Hồi giáo, thông qua việc chú trọng vào thực phẩm Halal, cơ sở vật chất, thông tin minh bạch và các dịch vụ xuyên suốt hành trình trải nghiệm của du khách. Đối với thị trường Singapore, sẽ tập trung vào nhóm du khách có khả năng chi tiêu cao và khách quay trở lại, thông qua những trải nghiệm liên quan đến ẩm thực, sức khỏe, làm đẹp, phong cách sống và du lịch có trách nhiệm với môi trường.

Bà Thapanee cho biết, mục tiêu trọng tâm trong chiến lược du lịch năm 2027 của Thái Lan là chuyển dịch từ cách tiếp thị đồng nhất cho mọi quốc gia sang việc thấu hiểu nhu cầu cụ thể của từng nhóm du khách, dựa trên phương châm: "Đúng thị trường, đúng trải nghiệm, đúng giá trị" (Right Market, Right Experience, Right Value).

Theo Bộ Du lịch và Thể thao, Thái Lan đã đón gần 25 triệu khách du lịch nước ngoài trong 10 tháng đầu năm 2026, giảm hơn 4,43% so với cùng kỳ năm ngoái.