Thái Lan điều tra vụ bỏ rơi hàng chục sinh viên đi du lịch Trung Quốc

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Prasert Jantararuangtong đã ra lệnh điều tra 7 ngày về một vụ lừa đảo bị cáo buộc liên quan đến chuyến du lịch kết hợp học tập (study tour) tại Trung Quốc; một quan chức của Ủy ban Giáo dục Cơ bản (OBEC), người đã khiến 62 sinh viên và 8 giáo viên bị bỏ rơi, gây thiệt hại 2,4 triệu baht (hơn 1,8 tỉ đồng), có liên quan.

Phát biểu tại trụ sơ hôm qua 20.10, ông Prasert cho biết kết quả điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc dính dáng đến một công chức cấp cao tại Văn phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản (OBEC). 11 trường học được cho là bị ảnh hưởng, chủ yếu ở khu vực miền Trung. Các sinh viên dự kiến đến thăm Đại học Giao thông Tây An ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc từ ngày 15 đến 26.10 và đã trả khoảng 40.000 baht mỗi người (khoảng 307 triệu đồng). Họ đã đến sân bay nhưng không được tham gia chuyến đi như kế hoạch vì không có vé máy bay.

Sinh viên đến sân bay Suvarnabhumi để khởi hành nhưng phát hiện không ai có vé Ảnh: Reuters

Ông Prasert khẳng định chuyến đi được tổ chức riêng và không liên quan đến Bộ Giáo dục. Ủy ban điều tra của OBEC đã bắt đầu cuộc điều tra vào thứ hai và dự kiến hoàn thành vào thứ sáu tuần này. Người bị cáo buộc đã được triệu tập để lấy lời khai, trong khi các trường học, phụ huynh và nạn nhân sẽ được mời cung cấp thông tin. Người bị cáo buộc từng có hành vi tương tự trước đây, nhưng đã ngừng trong vài năm trước khi tái diễn. Phụ huynh đã chuyển tiền vào một tài khoản thuộc về một cá nhân không phải là quan chức của OBEC. Ông Prasert cho biết việc kiểm tra dòng tiền đã xác nhận rằng tài khoản đó thuộc về một người ngoài và cam kết sẽ áp dụng hình phạt tối đa nếu phát hiện hành vi sai trái, hỗ trợ nạn nhân và nỗ lực thu hồi tiền.

Trước đó, người tổ chức đã mời sinh viên đăng ký, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 26 tháng 10. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 10, người tổ chức đột ngột thay đổi điểm đến từ Tây An sang Bắc Kinh, nói rằng chỗ ở chưa sẵn sàng. Ngày 13 tháng 10, người tổ chức xác nhận chuyến đi Bắc Kinh và hướng dẫn học sinh tập trung tại sân bay lúc 3 giờ chiều thứ năm. Sinh viên và giáo viên đi cùng dự kiến lên chuyến bay của hãng Thai VietJet lúc 6 giờ 20 phút chiều 15.10, nhưng không có vé nào được đặt cho họ. Hãng hàng không đã kiểm tra lại và xác nhận rằng nhóm không thể khởi hành, theo Bangkok Post.