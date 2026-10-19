Trung Quốc đưa ra loạt cảnh báo về du lịch Thái Lan

Trong thông báo mới nhất, các cá nhân có tầm ảnh hưởng trên mạng (influencer) và nghệ sĩ cũng được khuyến cáo cần cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo thông qua những lời mời làm việc với mức lương cao tại Thái Lan.

Thời gian gần đây, đã có nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra, trong đó các ngôi sao mạng và du khách bị bắt cóc tại Thái Lan, bị đưa sang Myanmar để ép buộc làm việc cho các đường dây lừa đảo.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Bangkok kêu gọi du khách cần "thận trọng với các phương tiện di chuyển do người khác sắp xếp", đồng thời "lên kế hoạch hành trình cụ thể và lựa chọn các đơn vị vận tải được cấp phép, hoạt động hợp pháp". Ngoài ra, du khách cũng được khuyến cáo "không nên nhận lời đi nhờ xe miễn phí từ bất kỳ ai, dù là người quen hay người lạ".

Thông báo đăng trên trang web của đại sứ quán vào thứ sáu tuần trước khuyến cáo các cá nhân nên từ chối những thay đổi đột ngột về địa điểm hoặc lộ trình di chuyển, đồng thời thông báo cho gia đình biết về nơi mình đang ở, theo Bangkok Post.

Du khách mặc trang phục truyền thống tại chùa Wat Arun Ảnh: Reuters

Mặc dù đại sứ quán từng đưa ra cảnh báo tương tự vào tháng 4, nhưng thông báo mới nhất này đặc biệt nhấn mạnh mối lo ngại về tình trạng ngày càng nhiều nghệ sĩ biểu diễn và người có ảnh hưởng trên mạng bị dụ dỗ đến Thái Lan rồi trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

Tuyên bố mới nhất cũng đưa ra các cảnh báo chi tiết về việc sử dụng phương tiện di chuyển tại Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, một người đàn ông Thái 30 tuổi đã bị bắt vào ngày 10 tháng 10 tại tỉnh Tak, khu vực biên giới giáp với Myanmar. Người này bị nghi ngờ là thành viên của một đường dây buôn người, chuyên dụ dỗ công dân Trung Quốc đến Thái Lan bằng các lời mời làm việc giả mạo, sau đó đưa họ đến khu vực biên giới.

Các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia được cho là đang vận hành những tổ hợp lừa đảo trị giá hàng tỉ đô la dọc biên giới Thái Lan - Myanmar. Chúng sử dụng các quảng cáo việc làm lương cao giả tạo để lừa nạn nhân nước ngoài, ép buộc họ lao động cưỡng bức, trở thành nạn nhân của nạn buôn người hoặc tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ông Thanapol Cheewarattanaporn, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý Du lịch Thái Lan, cho biết vào tháng 6 rằng dự báo về lượng du khách Trung Quốc đến Thái Lan trong năm nay đã được điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 7 triệu lượt, so với ước tính ban đầu là 9 triệu lượt. Các vấn đề về an toàn đã trở thành thách thức lớn nhất đối với Thái Lan trên thị trường Trung Quốc, vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định du lịch của du khách. Ông nói thêm: "Những câu chuyện như vậy lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội và các nền tảng video ngắn tại Trung Quốc, càng làm tổn hại thêm hình ảnh của Thái Lan..".