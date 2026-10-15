Khách Ấn Độ gây phẫn nộ vì du lịch Thái Lan mà không có tiền

Banshi muốn dựng lều bên trong ngôi chùa ở Udon Thani, một phần trong nỗ lực du lịch vòng quanh thế giới mà không có tiền của mình. Tuy nhiên, cảnh sát đến nơi và yêu cầu anh ta rời đi bởi chùa không phải là nơi trú ngụ qua đêm. Sự việc kéo dài hơn 20 phút, trong đó Banshi liên tục thuyết phục cảnh sát cho phép anh ta ở lại, đồng thời từ chối lời đề nghị của cảnh sát Thái Lan về việc tới ở một khách sạn bình dân gần đó với giá 400 baht/đêm (khoảng 300.000 đồng).

Vụ việc thu hút sự chú ý của công chúng vào chủ nhật, ngày 11 tháng 10, sau khi truyền thông Thái Lan đưa tin. Banshi cũng đăng tải video có tiêu đề "Cảnh sát Thái Lan bảo hãy rời khỏi chùa ngay - Trải nghiệm tồi tệ đầu tiên ở chùa Thái Lan". Theo lời kể của Banshi, anh ra đã đi du lịch khắp Thái Lan mà không có tiền và phải xin ăn.

Cảnh sát Thái Lan thuyết phục Banshi rời khỏi chùa Ảnh: Banshi YouTube

Thế nhưng, thay vì đồng cảm, vụ việc đã dẫn đến phản ứng dữ dội chống lại Banshi, chủ yếu từ người Ấn Độ, những người cáo buộc anh ta làm hoen ố hình ảnh của đất nước, theo báo Ấn Độ Hindustan Times. "Cảnh sát Thái Lan đã xử lý tình huống hoàn hảo. Lẽ ra anh ta nên bị trục xuất trước khi gây thêm xấu hổ cho đất nước", một người viết trên YouTube. "Là một người Ấn Độ, tôi cảm thấy xấu hổ về hành vi của anh ta. Xin hãy ngừng làm xấu hổ những người Ấn Độ khác. Nếu bạn không có tiền, hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người Ấn Độ khác, những người có thể quyên góp để bạn có thể đi du lịch và thể hiện bản thân. Cảm ơn cảnh sát Thái Lan vì đã đối xử tử tế với anh ấy", một độc giả khác viết.

Thái Lan cho phép người Ấn Độ nhập cảnh và lưu trú không cần visa lên đến 30 ngày. Tuy nhiên, du khách phải tuân thủ một số quy định, trong đó có việc chứng minh chỗ ở và số dư tài khoản ngân hàng tối thiểu. Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Bangkok, du khách Ấn Độ đến Thái Lan phải xuất trình "Chứng minh chỗ ở". "Nếu dự định ở cùng người thân và bạn bè, người xin visa phải cung cấp thư mời cùng với bản sao chứng minh thư/hộ chiếu", quy định nêu rõ. Ngoài ra, du khách phải có đủ tiền mặt hoặc số dư ngân hàng để chi trả cho thời gian lưu trú. Đối với khách du lịch được miễn visa và visa tại cửa khẩu, yêu cầu tiền mặt tối thiểu là 10.000 baht/người hoặc 20.000 baht/gia đình.

Vụ bê bối Banshi đã thu hút sự chú ý đến một thể loại nội dung du lịch xoay quanh việc khám phá các điểm đến với ít hoặc không có tiền. Thứ nhất, việc đi du lịch không có tiền và xin ở miễn phí là bất hợp pháp. Khách du lịch phải có bằng chứng về khả năng tài chính. Thứ hai, chùa chiền là nơi linh thiêng, không phải khu cắm trại miễn phí. Thứ ba, việc quay video kiếm tiền trên YouTube bằng visa du lịch mà không có giấy phép lao động cũng vi phạm pháp luật...