4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, TP.HCM thu hút bao nhiêu khách quốc tế?

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ 1.1 đến 4.1.2026), TP.HCM ước đón 75.726 lượt khách quốc tế, tổng lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt khoảng 1,24 triệu lượt. Doanh thu du lịch toàn thành phố ước đạt 2.632 tỷ đồng, công suất phòng bình quân đạt khoảng 75%, theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM.

Thị trường du lịch inbound đến TP.HCM trong dịp Tết Dương lịch 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, tập trung chủ yếu ở các thị trường truyền thống và cự ly gần như Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan), Đông Nam Á, cùng một số thị trường châu Âu và Úc.

Sở Du lịch TP.HCM tổ chức lễ đón những vị khách quốc tế đầu tiên 'xông đất' TP.HCM sáng 1.1.2026 ẢNH: LN

Khách quốc tế đến TP.HCM trong kỳ nghỉ này có xu hướng lưu trú ngắn ngày, ưu tiên các sản phẩm city tour, tour trải nghiệm văn hóa ẩm thực, tham quan bảo tàng, mua sắm và tham gia các hoạt động đón năm mới tại khu vực trung tâm. Phân khúc khách lẻ và nhóm nhỏ chiếm tỷ trọng cao.

Các điểm đến như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Thành phố ghi nhận lượng khách quốc tế ổn định; các trung tâm thương mại và không gian công cộng trung tâm thành phố trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình của du khách.

Du lịch nội địa, nghỉ dưỡng và trải nghiệm ngắn ngày lên ngôi

Ở thị trường nội địa, du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến nghỉ dưỡng có hạ tầng hoàn chỉnh, nhiều hoạt động vui chơi giải trí, phù hợp cho nhóm gia đình nhiều thế hệ. Phú Quốc, Nha Trang, Phan Thiết và Đà Lạt tiếp tục là những điểm đến được ưa chuộng nhờ lợi thế về cảnh quan, khả năng kết nối giao thông thuận tiện và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng.

Theo đại diện Saigontourist, doanh nghiệp đã chủ động triển khai nhiều chương trình tour nội địa phục vụ Tết dương lịch 2026. Trong đó có các tour kết hợp tham quan cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và tâm linh như hành trình Đà Lạt - Thác Bobla - Langbiang Land -Đồi chè Cầu Đất - Samten Hills, hay tuyến Cần Thơ - U Minh Hạ - Đất Mũi Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng, tập trung vào trải nghiệm sông nước và văn hóa miền Tây Nam Bộ.

Ở chiều ngược lại, thị trường du lịch outbound cũng ghi nhận diễn biến sôi động. Theo BenThanh Tourist, lượng khách đăng ký tour Tết Dương lịch 2026 tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 2025.

Các tuyến du lịch quốc tế gần, thời gian bay ngắn tiếp tục chiếm ưu thế, với những điểm đến quen thuộc như Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhiều tour đã kín chỗ từ đầu tháng 12.2025, khiến các doanh nghiệp lữ hành sớm chuyển trọng tâm sang khai thác tour Tết Nguyên đán và các sản phẩm du lịch đầu năm 2026.

Gần 76.000 lượt khách quốc tế đến TP.HCM chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch ẢNH: LN

Không chỉ tập trung vào số lượng, các doanh nghiệp lữ hành tại TP.HCM đang chú trọng đổi mới sản phẩm theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa. Đại diện Vietravel cho biết doanh nghiệp định hướng phát triển các dòng sản phẩm du lịch lấy khách hàng làm trung tâm, từ du lịch thiên nhiên nghỉ dưỡng chậm, du lịch văn hóa bản địa, đến du lịch thể thao, sự kiện quốc tế và các tour chuyên đề như wellness, ẩm thực, nông nghiệp hay du lịch công nghệ.

Song song đó, nhiều doanh nghiệp chủ động thiết kế tour ngắn ngày, city tour, tour ẩm thực, tour ban đêm và các sản phẩm kết nối TP.HCM với các địa phương lân cận, phù hợp với xu hướng du lịch linh hoạt trong các kỳ nghỉ ngắn.

Trong dịp Tết Dương lịch, Phố đi bộ Nguyễn Huệ - Bến Bạch Đằng trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách với các hoạt động chào đón năm mới, biểu diễn nghệ thuật đường phố và du lịch đường sông. Các khu mua sắm như chợ Bến Thành, Saigon Centre, Takashimaya, Vincom Đồng Khởi hoạt động sôi động, trong khi các khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, Thảo Cầm Viên Sài Gòn ghi nhận lượng khách tăng.

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú 3-5 sao và khu vực trung tâm đạt mức cao; các loại hình căn hộ du lịch, homestay ngoài trung tâm cũng có tỷ lệ đặt phòng tăng so với ngày thường. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống, mua sắm và vui chơi giải trí tăng tích cực, góp phần tạo khí thế khởi đầu thuận lợi cho du lịch TP.HCM trong năm 2026.