Cặp song long khổng lồ tại khách sạn 1 thế kỷ ở TP.HCM

Khách sạn Majestic được khởi công xây dựng năm 1925 theo phong cách kiến trúc Pháp, tọa lạc tại đường Đồng Khởi (giao lộ Catinat xưa). Khi mới ra đời, Majestic có 44 phòng lưu trú và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng sang trọng bậc nhất của Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, khách sạn được giao cho Saigontourist quản lý và mang tên khách sạn Cửu Long.

Năm 2007, Majestic Saigon chính thức đạt chuẩn khách sạn 5 sao và trở thành khách sạn 5 sao đầu tiên do người Việt Nam quản lý hoàn toàn. Ôn lại chặng đường phát triển của Majestic, ông Võ Văn Nhanh, Giám đốc khách sạn Majestic Saigon cho biết, tập thể khách sạn cam kết tiếp tục nỗ lực trong chiến lược phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ 5 sao, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời bảo tồn các giá trị di sản đặc trưng đã làm nên thương hiệu Majestic suốt một thế kỷ qua.

Cặp song long khổng lồ tạo hình từ trái cây được đặt trước sảnh chính khách sạn Majestic Saigon, trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách dịp kỷ niệm 100 năm khách sạn ẢNH: LÊ NAM

"Chặng đường 100 năm là dấu mốc đặc biệt, mở ra hành trình mới cho Majestic trong thế kỷ tiếp theo, hiện đại và chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn giữ trọn vẻ đẹp và bản sắc đã làm nên tên tuổi của khách sạn trong suốt thời gian qua", ông Võ Văn Nhanh nhấn mạnh.

Khách sạn Majestic Saigon vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ với thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024 ẢNH: BTC

Nhân kỷ niệm 100 năm hình thành và phát triển, khách sạn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như triển lãm ảnh tư liệu, trưng bày và trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Lynh Đan, tổ chức các trò chơi dân gian như tò he, thư pháp, cùng các chương trình hòa nhạc cổ điển phục vụ công chúng.

Triển lãm hình ảnh giới thiệu hành trình 100 năm hình thành và phát triển của khách sạn Majestic Saigon, từ công trình kiến trúc Pháp năm 1925 đến biểu tượng di sản giữa trung tâm TP.HCM ẢNH: LÊ NAM

Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân và du khách trong dịp này là cặp song long khổng lồ được đặt trước sảnh chính khách sạn, tại khu vực giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Cặp rồng được chế tác hoàn toàn từ trái cây, mỗi con dài khoảng 30 m, do hơn 40 nghệ nhân thực hiện liên tục trong 3 ngày. Phần đầu rồng có thể cử động như chào đón du khách, tạo nên không khí sinh động và ấn tượng.

Tác phẩm này do hơn 40 nghệ nhân thực hiện trong 3 ngày, với phần đầu rồng có thể cử động như chào đón du khách ẢNH: LÊ NAM

Người dân và du khách tập trung chụp ảnh, check-in bên cặp song long tại mặt tiền khách sạn Majestic Saigon trên đường Đồng Khởi, tối 12.12 ẢNH: LÊ NAM

Dịp này, khách sạn Majestic Saigon vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ với thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024, cùng cờ truyền thống của UBND TP.HCM.