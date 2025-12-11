Các món ăn từ sợi gạo Việt thu hút 80.000 khách

Sáng 11.12, tại buổi tổng kết lễ hội sợi gạo Việt lần 1 diễn ra tại Hiệp hội Du lịch TP.HCM, đại diện ban tổ chức cho biết sự kiện đã mang lại kết quả vượt kỳ vọng dù nguồn lực hạn chế. Lễ hội đón khoảng 80.000 lượt khách, tập trung đông vào buổi chiều và tối, nhiều thời điểm chật kín dù cùng ngày TP.HCM diễn ra đến 9 sự kiện lớn.

"Khách hài lòng với các khu vực check-in, đặc biệt là nỗ lực đưa không gian bếp, các công đoạn làm sợi gạo thủ công như se bánh tằm, ép bún, xay gạo… Khách quốc tế thích thú vì được xem trực tiếp cách làm sợi truyền thống", đại diện BTC chia sẻ.

Không chỉ phở, hủ tiếu hay bánh canh, những món lạ như bún đọt mây, bún "hủ tiếu mix" hay các đặc sản miền Tây… đều thu hút du khách thưởng thức. Trong đó, bánh tằm và bánh canh là nhóm món đắt hàng nhất. "Sự phong phú, đa dạng của các món ăn khiến mọi người hào hứng trải nghiệm. Làm ẩm thực là phải không ngừng sáng tạo thì mới thu hút được khách", bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM nói.

Việt Nam đứng nhì thế giới về món sợi ẢNH: LÊ NAM

Theo bảng xếp hạng 100 món ăn sợi ngon nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Taste Atlas công bố, Nhật Bản đứng đầu với 26 món. Việt Nam vinh dự góp mặt 18 món, xếp thứ hai toàn cầu từ phở, hủ tiếu, bánh canh, bún riêu, bún bò Nam Bộ, mì Quảng, cao lầu đến bánh đa cua và nhiều biến thể vùng miền khác. Taste Atlas đánh giá cao sự tinh tế trong cách xử lý nguyên liệu gạo, kỹ thuật làm sợi thủ công và bản sắc địa phương đậm nét. Trong đó mì Quảng đạt thứ hạng cao nhất với 4,3 điểm.

Bà Nguyễn Thị Khánh nhận định: "Điều này chứng minh giá trị và sức sống của các món sợi Việt. Khi ẩm thực được thế giới ghi nhận, đây cũng là cơ hội để du lịch TP.HCM và Việt Nam khai thác mạnh mẽ hơn nữa tài nguyên văn hóa ẩm thực".