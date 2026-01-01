Rộn ràng đón đoàn khách quốc tế đầu tiên 'xông đất' TP.HCM năm 2026

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, Hiệp hội Du lịch TP.HCM cùng đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành hàng không, hải quan và các hãng hàng không trong nước, quốc tế. Đây không chỉ là hoạt động chào đón thường niên mà còn gửi đi thông điệp về một TP.HCM "Điểm đến an toàn - Hành trình sống động - Siêu đô thị tương lai".

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò siêu đô thị năng động của khu vực. Việc tổ chức lễ đón khách ngay từ thời khắc đầu năm thể hiện quyết tâm làm mới hình ảnh điểm đến, tạo ấn tượng thân thiện, cởi mở với du khách quốc tế.

Điều kiện thời tiết thuận lợi, chuyến bay số hiệu VN30 từ Đức đến TP.HCM đã hạ cánh lúc 6 giờ, đưa những vị khách quốc tế đầu tiên tới 'xông đất' ẢNH: LÊ NAM

Ngay tại cửa ngõ sân bay, du khách được chào đón trong không gian đậm sắc xuân với tiểu cảnh chợ Bến Thành, hoa mai vàng, hoa cúc rực rỡ cùng cụm chữ "I Love Vibrant HCMC". Các hoạt động trải nghiệm văn hóa như thưởng thức trà, bánh mứt ngày tết, xem ông đồ viết thư pháp, nặn tò he và chụp hình lưu niệm với hai linh vật Bé Sao - Bé Nón đã mang đến không khí tươi vui, gần gũi cho những vị khách "xông đất" đầu năm.

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh vào lúc 6 giờ là VN30 của Vietnam Airlines, khởi hành từ Đức. Trên chuyến bay này, ông bà Lydia, hai du khách đến từ Hà Lan là những hành khách may mắn được lãnh đạo TP.HCM và Sở Du lịch trực tiếp tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời chúc năm mới.

Hai vợ chồng ông bà Lydia (du khách đến từ Hà Lan) là một trong những vị khách đầu tiên 'xông đất' TP.HCM sáng ngày 1.1.2026 ẢNH: LÊ NAM

Chia sẻ cảm xúc trong khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, bà Lydia bày tỏ sự bất ngờ trước sự tiếp đón nồng hậu tại sân bay. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi được chào đón ngay khi vừa hạ cánh bằng những hoạt động văn hóa truyền thống như thế này. Không khí rất ấm áp và thân thiện", bà nói. Trong khi đó, chồng bà Lydia cho biết hình ảnh hoa mai, thư pháp và những món quà nhỏ mang đậm bản sắc địa phương khiến ông cảm nhận rõ tinh thần hiếu khách của TP.HCM.

Lễ đón đoàn mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ, rực rỡ ẢNH: LÊ NAM

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh: "Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 không chỉ là hoạt động chào mừng những vị khách 'xông đất' đầu tiên mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho một năm du lịch Việt Nam bùng nổ và thành công. Với vị thế của một siêu đô thị năng động, trẻ trung và giàu bản sắc, TP.HCM cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo".

Theo ông Bình, ngành du lịch TP.HCM kỳ vọng mỗi du khách khi đến thành phố sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại, từ đó lan tỏa những trải nghiệm tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch của thành phố và cả nước trong năm 2026.

Rộn ràng không khí đầu năm mới tại ga đến quốc tế - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch TP.HCM cũng bố trí các quầy thông tin du lịch, giới thiệu tour nội đô, "Hộ chiếu ẩm thực", chương trình ưu đãi từ các hãng hàng không và doanh nghiệp đồng hành, qua đó tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch ngay tại điểm đến.

Lễ đón đoàn khách đầu năm được xem là tín hiệu khởi sắc, tạo đà tâm lý tích cực cho ngành du lịch TP.HCM bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng bứt phá, tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến sống động, hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực.