Năm 2026, TP.HCM có những lễ hội gì?

Mở màn mùa lễ hội đầu năm là Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12, dự kiến diễn ra từ ngày 2-8.3.2026, với các hoạt động hưởng ứng kéo dài đến hết tháng 3. Đây là sự kiện văn hóa du lịch thường niên mang đậm bản sắc Việt, tôn vinh tà áo dài truyền thống trong đời sống đương đại. Lễ hội được tổ chức tại nhiều không gian trung tâm như Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, Công viên Lam Sơn... cùng hệ thống di tích, điểm đến du lịch trên toàn địa bàn thành phố. Chuỗi hoạt động bao gồm khai mạc nghệ thuật, đồng diễn dân vũ áo dài, diễu hành cổ phục, các cuộc thi về áo dài, triển lãm, tương tác và tọa đàm về giá trị áo dài Việt trong bối cảnh hội nhập.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 sẽ là lễ hội mở màn đầu năm ẢNH: LÊ NAM

Tiếp nối không khí lễ hội là Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 22, dự kiến tổ chức từ ngày 2-5.4.2026 tại Công viên 23.9. Đây là sự kiện kích cầu du lịch quy mô lớn theo mô hình thương mại B2C ngoài trời, quy tụ hơn 150 gian hàng du lịch ẩm thực đến từ 34 tỉnh, thành cùng các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, hãng hàng không và điểm đến. Ngày hội được xem là "điểm hẹn" của thị trường du lịch nội địa, mở đầu cho mùa du lịch hè với nhiều chương trình khuyến mãi, tour ưu đãi dành cho người dân và du khách.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của năm 2026 là Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 3, dự kiến diễn ra trong quý 2. Lễ hội được tổ chức tại các khu vực gắn với hệ thống sông, kênh rạch và không gian ven sông như khu Nhà Rồng Khánh Hội, Công viên bờ sông Sài Gòn, Bến Bình Đông, các bến tàu du lịch và khu vực ven biển. Chuỗi hoạt động đa dạng gồm trình diễn nghệ thuật, thể thao giải trí dưới nước, Tuần lễ Ẩm thực sông nước, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nam bộ… qua đó khai thác tiềm năng du lịch đường sông của TP.HCM.

Cũng trong quý 2, thành phố dự kiến tổ chức chương trình "Dấu Ấn hè", tập trung vào các hoạt động vui chơi, giải trí và thể thao ngoài trời. Điểm nhấn của chương trình là biểu diễn diều nghệ thuật, các hoạt động thể thao biển, giao lưu văn hóa và trải nghiệm dành cho gia đình, giới trẻ. Chuỗi sự kiện này góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch hè, hướng đến phân khúc du khách nội địa và khách gia đình.

Lễ hội Sông nước TP.HCM lần thứ 3, dự kiến diễn ra trong quý 2 năm 2026 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở góc độ xúc tiến thương mại và kết nối quốc tế, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM - ITE HCMC 2026 tiếp tục là sự kiện then chốt, dự kiến diễn ra từ ngày 27-29.8.2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức ITE HCMC - hội chợ du lịch quốc tế duy nhất tại Việt Nam có chương trình Người mua quốc tế tập trung vào thị trường inbound. Sự kiện quy tụ khoảng 500 gian hàng, cùng các diễn đàn cập nhật xu hướng, kết nối doanh nghiệp du lịch trong khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế TP.HCM trên bản đồ du lịch châu Á.

Khép lại năm 2026 là Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6, dự kiến diễn ra từ ngày 4-12.12. Đây là chuỗi sự kiện mở đầu cho mùa lễ hội cuối năm, kết hợp các hoạt động du lịch, thể thao, âm nhạc, mua sắm và kích cầu dịch vụ. Trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch, Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 9 cũng sẽ được tổ chức từ ngày 4-6.12.2026, tiếp tục thu hút hàng chục ngàn vận động viên trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hiện đại và thân thiện.

Chuỗi lễ hội năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành "đòn bẩy" quan trọng để thành phố tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn, trẻ trung và giàu bản sắc trong khu vực.