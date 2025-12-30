Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TP.HCM đặt mục tiêu đón 11 triệu khách quốc tế năm 2026

Lê Nam
Lê Nam
30/12/2025 17:58 GMT+7

Khép lại năm 2025 với nhiều kết quả nổi bật, ngành du lịch TP.HCM bước vào năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng cao, hướng đến chất lượng, chiều sâu và vai trò đầu tàu của du lịch cả nước.

Chiều 30.12, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh du lịch thành phố vừa trải qua một năm được đánh giá là "toàn thắng", đồng thời đứng trước giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu tham vọng hơn.

Dẫn đầu du lịch cả nước nhiều mặt

Theo Sở Du lịch TP.HCM, năm 2025, thành phố đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 39% so với năm trước; 45 triệu lượt khách nội địa, tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 260.000 tỉ đồng, tăng hơn 36%, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. TP.HCM dẫn đầu cả nước về tỷ lệ khách và doanh thu, có nhiều đóng góp nổi bật cho ngành du lịch Việt Nam.

Du lịch TP.HCM dẫn đầu cả nước về nhiều mặt

Không chỉ tăng trưởng về lượng, năm 2025 còn ghi dấu ấn ở sự đa dạng và chiều sâu sản phẩm. Thành phố đã tận dụng hiệu quả cao điểm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước để phát triển các tour, tuyến gắn với lịch sử, văn hóa và ký ức đô thị. Du lịch đường sông, du lịch đêm, du lịch MICE, du lịch y tế tiếp tục được mở rộng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách.

Song song đó, ngành du lịch thành phố đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng công nghệ trong quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách. Các sự kiện quy mô lớn như Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC), Ngày hội Du lịch TP.HCM, Lễ hội Áo dài, Lễ hội Sông nước TP.HCM… tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố là trung tâm du lịch sự kiện hàng đầu cả nước.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao vai trò đầu tàu của du lịch TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao vai trò trung tâm, động lực của TP.HCM đối với du lịch cả nước. Theo ông Khánh trong bối cảnh du lịch Việt Nam năm 2025 đã đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135 triệu lượt khách nội địa với tổng thu vượt 1 triệu tỉ đồng, TP.HCM tiếp tục là địa bàn đón khách quốc tế lớn nhất và là trung tâm tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ quốc tế.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, TP.HCM không chỉ tăng trưởng cho riêng mình mà cần tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt, lan tỏa; chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng làm thước đo; đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy doanh nghiệp và du khách làm trung tâm.

Mục tiêu đón 11 triệu khách quốc tế

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, bước sang năm 2026, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 61 triệu lượt khách, trong đó có 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa, tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 330.000 tỉ đồng. "Đây là chỉ tiêu ấn tượng, thể hiện quyết tâm của ngành và đã được Sở Du lịch trao đổi, bàn bạc kỹ với Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp", ông Dũng nói.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây là những chỉ tiêu thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc nâng chất lượng tăng trưởng, phát huy vai trò đầu tàu của du lịch TP.HCM trong bức tranh chung của du lịch cả nước.

Bước sang năm 2026, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 11 triệu lượt khách quốc tế

Lãnh đạo UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng hình ảnh TP.HCM là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong năm 2026, ngành du lịch thành phố sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn với không gian đô thị hợp nhất; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh.

Theo ông Phạm Huy Bình, ngành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững. Đồng thời, TP.HCM sẽ tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng nhằm hình thành các chuỗi sản phẩm liên thông, gia tăng giá trị trải nghiệm cho du khách và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

