Năm 'toàn thắng' của du lịch TP.HCM

Không chỉ tăng trưởng về lượng, du lịch TP.HCM trong năm qua còn ghi dấu ấn ở sự đa dạng sản phẩm và chiều sâu trải nghiệm. Hàng loạt tour, tuyến mới gắn với lịch sử, văn hóa, đô thị sáng tạo được đưa vào khai thác nhân kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Du lịch đường sông, du lịch đêm, du lịch MICE, du lịch y tế tiếp tục được mở rộng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng mức chi tiêu của du khách. Các sự kiện quy mô lớn như Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC), Đại lễ Vesak LHQ, Ngày hội Du lịch TP.HCM, Giải Marathon quốc tế… tiếp tục khẳng định vị thế của TP.HCM là trung tâm du lịch sự kiện hàng đầu cả nước và khu vực.

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia VN Ảnh: Lê Nam

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết trong năm 2026, ngành du lịch TP sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm gắn với không gian đô thị hợp nhất; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch có chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, xúc tiến và phục vụ du khách… Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy liên kết vùng để hình thành chuỗi sản phẩm liên thông, tăng giá trị trải nghiệm cho du khách và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của TP.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia VN, đánh giá cao vai trò đầu tàu của TP.HCM. Trong bối cảnh du lịch VN năm 2025 ước đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu vượt 1 triệu tỉ đồng, TP.HCM tiếp tục là địa bàn đón khách quốc tế lớn nhất cả nước và là trung tâm tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội chợ quốc tế. TP.HCM không chỉ tăng trưởng cho riêng mình mà còn giữ vai trò trung tâm kết nối, lan tỏa và dẫn dắt du lịch cả nước.



