Chộn rộn tour Tết dương lịch

Giá vé máy bay, tour tết tăng 10 - 20%

Còn gần hai tháng nữa mới đến kỳ nghỉ Tết dương lịch 2027, nhưng giá vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa đã ở mức khá cao. Khảo sát của Thanh Niên ngày 6.11 cho thấy hành khách phải chi từ gần 3 triệu đến hơn 6 triệu đồng/người cho vé khứ hồi hạng phổ thông trên một số đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt... tùy hãng hàng không và giờ khởi hành. Cụ thể, với hành trình TP.HCM - Hà Nội, khởi hành ngày 31.12.2026 và trở về ngày 1.1.2027, lựa chọn các chuyến bay buổi sáng, giá vé khứ hồi của Vietnam Airlines lên tới hơn 6 triệu đồng/người, đã bao gồm thuế, phí. Vietjet Air có giá gần 4 triệu đồng, trong khi Sun PhuQuoc Airways khoảng 5 triệu đồng. Như vậy, một gia đình 4 người có thể phải chi từ 15 - 25 triệu đồng chỉ riêng tiền vé máy bay.

Du khách lên kế hoạch du lịch dịp Tết dương lịch ẢNH: LÊ NAM

Ngay cả khi chấp nhận các chuyến bay đêm muộn, mức tiết kiệm cũng không phải lúc nào đáng kể. Với Vietjet Air, lựa chọn chuyến bay lúc 23 giờ ở cả hai chiều, giá vé khứ hồi vẫn khoảng 3,4 triệu đồng/người, chỉ thấp hơn vài trăm nghìn đồng so với bay ban ngày. Vietnam Airlines có giá khoảng 4,6 triệu đồng khứ hồi ở khung giờ 22 giờ, giảm được hơn 1,5 triệu đồng nhưng hành khách phải chấp nhận cả hai chuyến đều hạ cánh sau nửa đêm.

Ở các đường bay tới các điểm đến nổi tiếng, giá vé cũng không mấy dễ chịu. Với hành trình TP.HCM - Đà Nẵng, đi ngày 31.12.2026 và về ngày 3.1.2027, giá vé khứ hồi vào các khung giờ thuận tiện của Vietnam Airlines khoảng 5,23 triệu đồng, Vietjet Air 4,7 triệu đồng và Sun PhuQuoc Airways 4,2 triệu đồng. Một gia đình 4 người muốn du lịch Đà Nẵng dịp này có thể phải chi gần 17 - 21 triệu đồng tiền vé máy bay, chưa kể lưu trú và ăn uống.

Trong khi đó, đường bay TP.HCM - Đà Lạt có ít lựa chọn chuyến bay hơn. Cụ thể, vé khứ hồi của Vietnam Airlines khoảng hơn 4 triệu đồng/người, Vietjet Air khoảng 2,8 triệu đồng. Tuy nhiên, để có mức giá thấp nhất, hành khách phải chọn chuyến đi lúc 16 giờ 20 ngày 31.12.2026 và trở về lúc 7 giờ 55 ngày 3.1.2027. Nếu muốn bay vào giờ thuận tiện hơn, chi phí có thể tăng thêm gần 1,2 triệu đồng/người.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP truyền thông Du Lịch Việt (Du Lịch Việt), cho biết giá vé máy bay dịp Tết dương lịch 2027 nhìn chung cao hơn ngày thường khoảng 10 - 20% tùy chặng và thời điểm đặt, trong khi mức chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái chưa quá lớn. Các đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc đang được khách quan tâm nhiều. Dù khách đặt vé từ đầu tháng 11 vẫn có cơ hội tìm được những mức giá thấp, số lượng vé thuộc các dải giá này không nhiều và thường bán hết nhanh.

Các doanh nghiệp lữ hành mở bán nhiều tour trong và ngoài nước đón năm mới ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ vé máy bay, thị trường tour Tết dương lịch cũng rất sôi động, những hành trình 3 ngày 2 đêm từ TP.HCM đến Phan Thiết - Mũi Né (Lâm Đồng), Ninh Chữ - Vĩnh Hy (Khánh Hòa) có giá tham khảo quanh mức 5 triệu đồng/người. Các tour Đà Lạt, Nha Trang kéo dài 4 ngày được niêm yết từ khoảng 4,5 - 4,7 triệu đồng/người. Với du khách muốn trải nghiệm mùa đông miền Bắc, các chương trình khám phá Tà Xùa, Hà Giang, Ba Bể - Bản Giốc khởi hành từ Hà Nội có giá từ khoảng 2,5 - 3,2 triệu đồng/người cho hành trình 2 - 3 ngày. Ở thị trường nước ngoài, các tour ngắn ngày đến Thái Lan, Singapore, Malaysia tiếp tục được doanh nghiệp tập trung khai thác. Một số hành trình Hàn Quốc, Trung Quốc được chào bán từ khoảng 17 - 19 triệu đồng/người, trong khi các tour trải nghiệm mùa đông tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) có thể lên đến hơn 40 triệu đồng/người.

Đến đầu tháng 11, lượng khách đặt tour Tết dương lịch 2027 tại Du Lịch Việt đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng mức tăng không đồng đều giữa các thị trường. Doanh nghiệp (DN) dự báo nhu cầu đặt tour giai đoạn Giáng sinh và Tết dương lịch có thể tăng khoảng 10 - 50% tùy thị trường. Do kỳ nghỉ chỉ kéo dài 3 ngày, các tuyến được khách lựa chọn nhiều nhất vẫn là Đà Nẵng - Hội An, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu và một số điểm đến quốc tế gần VN. Giá tour dịp này tăng phổ biến khoảng 10 - 15% so với ngày thường. Việc DN chủ động giữ chỗ máy bay, khách sạn và các dịch vụ từ sớm đã góp phần hạn chế biến động giá bán.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour, cho biết dựa trên dữ liệu đặt tour thực tế, DN dự báo mùa du lịch Giáng sinh, Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 có thể tăng trưởng khoảng 20 - 25% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu khách dự kiến, du lịch nội địa chiếm 60%, thị trường nước ngoài chiếm 40%.

Giá vé máy bay trên một số chặng du lịch bắt đầu tăng dịp cuối năm ẢNH: LÊ NAM

Hai kỳ nghỉ tết gần nhau, khách thay đổi cách đi chơi

Một điểm đáng chú ý của thị trường du lịch năm nay là khoảng cách giữa Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2027 khá gần. Tết dương lịch diễn ra ngày 1.1.2027, trong khi mùng 1 Tết Nguyên đán rơi vào ngày 6.2, tức chỉ cách nhau 36 ngày. Theo lịch nghỉ đã được công bố, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tiếp, từ 4 - 10.2.2027.

Theo ông Phạm Anh Vũ, một bộ phận khách hàng có xu hướng ưu tiên dành thời gian và chi phí cho kỳ nghỉ Tết âm lịch. Trong khi đó, Tết dương lịch được xem như một kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài, phù hợp với những chuyến đi ngắn, tiết kiệm chi phí và thuận tiện di chuyển. Thay vì thực hiện hai chuyến du lịch dài ngày liên tiếp, khách có thể lựa chọn nghỉ dưỡng gần nơi sinh sống trong dịp Tết dương lịch, sau đó dành ngân sách cho hành trình xa hơn vào Tết Nguyên đán. Sự khác biệt giữa hai kỳ nghỉ cũng khiến DN điều chỉnh cơ cấu sản phẩm. Với Tết dương lịch, các chương trình tập trung vào hành trình ngắn ngày, mức giá hợp lý và dễ lựa chọn. Ngược lại, Tết Nguyên đán là thời điểm DN đẩy mạnh các tuyến du lịch dài ngày, sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp và tour nước ngoài.

Không chỉ thay đổi về thời gian, nhu cầu trải nghiệm của du khách cũng đang có sự chuyển dịch. Bà Trần Thị Bảo Thu nhận định, xu hướng du lịch gia đình nhiều thế hệ ngày càng rõ nét. Khách không đơn thuần đi để thay đổi không khí mà còn quan tâm đến yếu tố văn hóa, chất lượng lưu trú, sự tiện nghi và khả năng đáp ứng nhu cầu của nhiều thành viên trong gia đình. Một thay đổi khác là lịch trình tour được thiết kế thông thoáng hơn; thay vì di chuyển liên tục để tham quan nhiều điểm trong ngày, các chương trình tăng thời gian nghỉ ngơi, trải nghiệm tại điểm đến, phù hợp với nhóm khách gia đình hoặc những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ sau một năm làm việc.