Bluetooth có thể sớm 'giành đất' của Wi-Fi trong ngôi nhà thông minh

Nhà thông minh ngày càng trở nên phổ biến với sự xuất hiện của nhiều thiết bị kết nối như bóng đèn, ổ cắm, công tắc, cảm biến và loa. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng, đặc biệt khi nhiều thiết bị sử dụng băng tần 2,4 GHz của Wi-Fi và Bluetooth.

Mặc dù băng tần 2,4 GHz từng là lựa chọn phổ biến cho các thiết bị không dây, số lượng thiết bị kết nối ngày càng tăng, tình trạng tắc nghẽn đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Các tín hiệu Wi-Fi có thể bị chập chờn, âm thanh Bluetooth bị ngắt quãng và tốc độ truyền dữ liệu giảm sút. Để giải quyết vấn đề, nhóm phát triển Bluetooth (Bluetooth SIG) đang nghiên cứu khả năng chuyển sang băng tần 6 GHz cho công nghệ kết nối không dây này.

Thách thức cho thiết bị nhà thông minh tương lai

Tuy nhiên, việc chuyển đổi của Bluetooth sang băng tần 6 GHz không phải là một giải pháp đơn giản, vì nó sẽ phải cùng tồn tại với các công nghệ Wi-Fi hiện tại và tương lai. 6 GHz chính là tần số được cấp phép cho Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7, giúp mở ra "con đường cao tốc mới" cho các thiết bị kết nối qua Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7, cung cấp nhiều kênh hơn và ít tắc nghẽn hơn.

Ngay cả khi Wi-Fi 7 chưa thực sự phổ biến và hầu hết thiết bị nhà thông minh vẫn hoạt động trên băng tần 2,4 GHz, việc quản lý sự tồn tại giữa các công nghệ kết nối không dây này là rất quan trọng nhằm tránh tình trạng bão hòa.

Nhìn chung, sự phát triển của nhà thông minh đang đặt ra nhiều thách thức cho các công nghệ kết nối không dây. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kết nối, Bluetooth cần tìm ra những giải pháp mới nhằm cải thiện hiệu suất và giảm thiểu tắc nghẽn trong bối cảnh ngày càng nhiều thiết bị được sử dụng.