Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bluetooth có thể sớm 'giành đất' của Wi-Fi trong ngôi nhà thông minh

Kiến Văn
Kiến Văn
30/05/2026 13:20 GMT+7

Số lượng thiết bị nhà thông minh tăng nhanh đang khiến Wi-Fi và Bluetooth quá tải, buộc các chuẩn kết nối phải thay đổi.

Nhà thông minh ngày càng trở nên phổ biến với sự xuất hiện của nhiều thiết bị kết nối như bóng đèn, ổ cắm, công tắc, cảm biến và loa. Tuy nhiên, sự gia tăng này cũng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn mạng, đặc biệt khi nhiều thiết bị sử dụng băng tần 2,4 GHz của Wi-Fi và Bluetooth.

Bluetooth có thể sớm 'giành đất' của Wi-Fi trong ngôi nhà thông minh - Ảnh 1.

Các thiết bị nhà thông minh có thể phải giành giật nhau với băng tần 6 GHz

ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Mặc dù băng tần 2,4 GHz từng là lựa chọn phổ biến cho các thiết bị không dây, số lượng thiết bị kết nối ngày càng tăng, tình trạng tắc nghẽn đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Các tín hiệu Wi-Fi có thể bị chập chờn, âm thanh Bluetooth bị ngắt quãng và tốc độ truyền dữ liệu giảm sút. Để giải quyết vấn đề, nhóm phát triển Bluetooth (Bluetooth SIG) đang nghiên cứu khả năng chuyển sang băng tần 6 GHz cho công nghệ kết nối không dây này.

Thách thức cho thiết bị nhà thông minh tương lai

Tuy nhiên, việc chuyển đổi của Bluetooth sang băng tần 6 GHz không phải là một giải pháp đơn giản, vì nó sẽ phải cùng tồn tại với các công nghệ Wi-Fi hiện tại và tương lai. 6 GHz chính là tần số được cấp phép cho Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7, giúp mở ra "con đường cao tốc mới" cho các thiết bị kết nối qua Wi-Fi 6E và Wi-Fi 7, cung cấp nhiều kênh hơn và ít tắc nghẽn hơn.

Ngay cả khi Wi-Fi 7 chưa thực sự phổ biến và hầu hết thiết bị nhà thông minh vẫn hoạt động trên băng tần 2,4 GHz, việc quản lý sự tồn tại giữa các công nghệ kết nối không dây này là rất quan trọng nhằm tránh tình trạng bão hòa.

Nhìn chung, sự phát triển của nhà thông minh đang đặt ra nhiều thách thức cho các công nghệ kết nối không dây. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về kết nối, Bluetooth cần tìm ra những giải pháp mới nhằm cải thiện hiệu suất và giảm thiểu tắc nghẽn trong bối cảnh ngày càng nhiều thiết bị được sử dụng.

Tin liên quan

Sự thật đằng sau việc Bluetooth lúc được lúc không

Sự thật đằng sau việc Bluetooth lúc được lúc không

Bluetooth tưởng chừng quen thuộc nhưng lại dễ "dở chứng", từ nhiễu sóng đến giới hạn thiết kế khiến trải nghiệm kết nối không ổn định hằng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

nhà thông minh Bluetooth Wi-fi Băng tần thiết bị thông minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận