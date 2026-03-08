Wi-Fi 7 siêu tốc liệu đủ khai tử mạng internet có dây?

Tốc độ mạng internet đã có những bước tiến vượt bậc kể từ những ngày đầu ra mắt. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, modem quay số là phương thức kết nối phổ biến, với tốc độ chỉ đạt vài kilobit mỗi giây. Sự xuất hiện của đường dây thuê bao số (DSL) vào đầu những năm 2000 đã nâng tốc độ lên lý thuyết 100 Mbps, và internet cáp quang ra đời vào đầu những năm 2010 tiếp tục cải thiện tốc độ kết nối.

Mạng Ethernet vẫn đóng vai trò quan trọng trong kết nối internet hiện nay ẢNH: REUTERS

Trong những ngày đầu của băng thông rộng, việc sử dụng kết nối có dây như Ethernet là lựa chọn tối ưu cho những ai cần tốc độ ổn định, đặc biệt cho các tác vụ đòi hỏi cao như phát video trực tuyến hay tải xuống tệp lớn. Tuy nhiên, với sự phát triển của các chuẩn Wi-Fi hiện đại, người dùng không còn cần phải sử dụng cáp Ethernet cho các hoạt động như xem phim 4K trên Netflix, vì Wi-Fi đã đủ nhanh cho hầu hết nhu cầu sử dụng.

Wi-Fi giúp nâng chuẩn kết nối internet

Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, chuẩn Wi-Fi mới được ra mắt sau vài năm và mang đến những cải tiến đáng kể. Ra mắt năm 2023, chuẩn Wi-Fi 7 có tốc độ tối đa lý thuyết lên đến 46 Gbps, nhanh hơn nhiều so với cáp Ethernet Cat8 có thể đạt 40 Gbps. Mặc dù tốc độ lý thuyết thường cao hơn tốc độ thực tế, những cải tiến này vẫn mang lại trải nghiệm internet nhanh hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, Ethernet vẫn giữ vai trò quan trọng trong một số trường hợp. Kết nối có dây cung cấp độ tin cậy và độ trễ thấp hơn so với Wi-Fi, điều này rất quan trọng trong các hoạt động như chơi game cạnh tranh hay phát trực tuyến video. Nếu người dùng gặp sự cố khi phát trực tuyến, việc sử dụng cáp Ethernet để kết nối TV với internet có thể là giải pháp hiệu quả.

Nhìn chung, trong khi Wi-Fi hiện đại đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, Ethernet vẫn là lựa chọn không thể thiếu trong những tình huống cần tốc độ ổn định và độ tin cậy cao.