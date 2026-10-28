BMW X3 30 xDrive M Sport Pro All New 2026: Vẹn tròn nhu cầu cả gia đình

Với một gia đình, chiếc SUV lý tưởng không chỉ cần đủ chỗ cho mọi thành viên mà còn phải thích ứng với nhiều kế hoạch khác nhau, từ đưa đón con trẻ, mua sắm cuối tuần đến những chuyến đi xa. Trong khi đó, người cầm lái vẫn muốn tận hưởng cảm giác điều khiển đầy hứng khởi. BMW X3 30 xDrive M Sport Pro thế hệ mới hướng đến sự cân bằng ấy, để những người thân yêu có thể thoải mái tận hưởng hành trình mà không phải đánh đổi niềm vui sau vô-lăng.

Sẵn sàng cho những hành trình của cả nhà

Những trải nghiệm tuyệt vời hầu hết bắt đầu từ khâu chuẩn bị kỹ lưỡng. Với khoang hành lý dung tích 570 lít, BMW X3 có đủ không gian để sắp xếp vali, xe đẩy trẻ em hay những món đồ cần thiết cho kỳ nghỉ. Khi kế hoạch thay đổi, hàng ghế sau có thể gập xuống để mở rộng không gian lên tới 1.700 lít chứa những vật dụng cồng kềnh, giúp gia đình chủ động hơn trong việc chuẩn bị hành lý.

Điểm đến tiếp theo cũng dễ dàng được lên kế hoạch ngay trên xe. Với ứng dụng bản đồ được tích hợp trên màn hình điều khiển hỗ trợ tìm đường và cập nhật tình hình giao thông, giúp các thành viên thuận tiện hơn khi lựa chọn lộ trình hoặc khám phá một địa điểm mới. Nhờ đó, việc chuẩn bị không chỉ dừng ở chuyện mang theo những gì cần thiết, mà còn giúp hành trình trở nên chủ động và linh hoạt hơn.

Lên đường với niềm hứng khởi sau vô-lăng

Với người yêu cảm giác lái, sức hút của một chiếc xe không chỉ nằm ở công suất, mà còn ở cách xe phản hồi mỗi khi nhấn ga hay chuyển hướng. Trên BMW X3 30 xDrive M Sport Pro, động cơ TwinPower Turbo kết hợp hộp số tự động 8 cấp mang đến khả năng bứt tốc mạnh mẽ nhưng mượt mà, với lực luôn sẵn sàng khi người lái cần bứt tốc. Hệ dẫn động bốn bánh xDrive cùng hệ thống lái biến thiên thể thao giúp xe phản hồi linh hoạt, tạo cảm giác chắc tay khi vào cua.

Ngay trong những hành trình thường ngày, chiếc xe vẫn cho cảm giác vận hành liền mạch và dễ kiểm soát. Khi muốn tận hưởng rõ hơn sự thể thao, chế độ Sport tăng cường cảm giác phản hồi của hệ truyền động và đặc tính hệ thống treo. Nhờ đó BMW X3 vừa đáp ứng nhu cầu di chuyển cùng gia đình vừa giữ được niềm hứng khởi riêng cho người cầm lái.

Không chỉ đem lại cảm giác lái phấn khích, BMW X3 30 xDrive M Sport Pro còn chú trọng sự an toàn cho cả gia đình với các công nghệ như cảnh báo điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường. Trên cao tốc, những cảnh báo này giúp người lái nhận biết tốt hơn các phương tiện xung quanh khi chuyển làn; còn khi di chuyển trong bãi đỗ chật hẹp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe giúp thao tác thuận tiện hơn.

Những trải nghiệm làm nên chuyến đi

Một hành trình đáng nhớ không chỉ được tính bằng quãng đường hay điểm đến, mà còn bởi những gì cả nhà cùng trải qua trên xe. Đó có thể là danh sách bài hát được bật suốt chuyến đi, câu chuyện của con trẻ ở hàng ghế sau hay cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng sau những ngày bận rộn.

Trên BMW X3, hệ thống âm thanh vòm Harman Kardon 15 loa, công suất 750 W, góp phần đưa âm nhạc đến mọi vị trí ngồi, tạo nên không gian thưởng thức riêng cho cả gia đình. Trong khi đó, cụm màn hình cong BMW Live Cockpit Professional gồm màn hình thông tin 12,3 inch và màn hình trung tâm 14,9 inch, vận hành trên hệ điều hành BMW OS 9.0, mang đến trải nghiệm tương tác trực quan. Người lái có thể theo dõi các thông tin cần thiết, còn người ngồi ghế phụ thuận tiện thao tác các chức năng giải trí và hỗ trợ tìm kiếm thông tin cho chuyến đi.

Khi những tiện nghi được tích hợp tự nhiên vào trải nghiệm, khoang xe không chỉ là nơi đưa mọi người đến đích. Đó còn là không gian để mỗi thành viên tạm gác nhịp sống bận rộn bên ngoài, dành thời gian trò chuyện và quan tâm đến nhau.

Một chiếc SUV cho nhiều khoảnh khắc bên nhau

Từ những chuyến đi thường nhật đến kế hoạch khám phá vào cuối tuần, nhu cầu của gia đình luôn thay đổi theo từng thời điểm. BMW X3 All New đáp ứng sự linh hoạt ấy bằng không gian đủ rộng cho hành lý, công nghệ hỗ trợ hành trình và khả năng vận hành mang lại niềm vui cho người cầm lái.

Bởi những kỷ niệm không chỉ được tạo nên tại điểm đến, mà còn được vun đắp qua từng chặng đường bên nhau. Một chiếc xe phù hợp sẽ cùng cả nhà lưu giữ tiếng cười, nối dài những câu chuyện và để mỗi chuyến đi trở thành một phần ký ức thân thương.