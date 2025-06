BMW X3 thế hệ mới tại Việt Nam lột xác toàn diện, giá từ 2,279 tỉ đồng

Trong bối cảnh thị trường ô tô hạng sang tại Việt Nam khá trầm lắng, doanh số bán của nhiều thương hiệu từng hút khách như Mercedes-Benz, Volvo… có dấu hiệu chững lại, BMW thông qua việc hợp tác với Trường Hải (THACO AUTO) đang tận dụng cơ hội để dành lấy thị phần. Sau hàng loạt chương trình giảm giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng với một số dòng xe, thương hiệu ô tô hạng sang đến xứ Bavaria (Đức) trình làng thế hệ mới của bộ đôi BMW X3 và BMW 5-series. Trong đó, mẫu crossover 5 chỗ - BMW X3 2025 với màn lột xác ngoạn mục cùng hàng loạt trang bị, tính năng mới thu hút khá nhiều sự chú ý khi bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ ngày 6.6.2025.

BMW X3 2025 "lột xác" thiết kế cùng hàng loạt trang bị, tính năng mới bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ ngày 6.6.2025 Ảnh: Bá Hùng

Khác với những lần nâng cấp nhỏ giọt trước đây, BMW X3 2025 vừa được THACO AUTO trình làng thị trường Việt Nam thuộc thế hệ thứ 4 (thế hệ mới nhất tính đến thời điểm hiện tại của dòng xe này). Việt Nam là thị trường thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á được hãng xe Đức giới thiệu X3 thế hệ thứ 4, trước đó mẫu xe này đã phân phối tại Singapore, Thái Lan và Malaysia.

So với thế hệ tiền nhiệm, BMW X3 2025 dành cho thị trường Việt Nam có khá nhiều thay đổi từ danh mục xe, thiết kế, công nghệ tính năng cho đến vận hành. Cụ thể, BMW X3 2025 được THACO AUTO trình làng 2 phiên bản, gồm BMW X3 20 xDrive và X3 20 xDrive M Sport, có giá 2,279 - 2,629 tỉ đồng. Với mức ưu đãi 80 triệu đồng được THACO AUTO áp dụng cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe, giá bán mẫu xe này chỉ còn 2,199 - 2,549 tỉ đồng.

BMW X3 2025 trình làng 2 phiên bản BMW X3 20 xDrive và X3 20 xDrive M Sport, có giá 2,279 - 2,629 tỉ đồng Ảnh: Bá Hùng

Như vậy, so với thế hệ tiền nhiệm được phân phối tới 3 phiên bản, BMW X3 2025 tại Việt Nam hiện chỉ được cung cấp hai lựa chọn. Cách đặt tên mỗi phiên bản cũng có sự thay đổi khi hậu tố "i" đã được loại bỏ và chuyển con số 20 ra phía trước cụm từ xDrive. Điều này một phần được hãng xe Đức lý giải đến từ việc thay đổi hệ thống động cơ, khi thế hệ mới dùng động cơ mild-hybrid mới.

Cụ thể, cả hai phiên bản BMW X3 20 xDrive và X3 20 xDrive M Sport tại Việt Nam đều dùng động cơ xăng I4 mang mã B48, dung tích 2.0 lít tích hợp công nghệ TwinPower Turbo đặc trưng của hãng xe Đức cùng hệ thống Mild Hybrid. Động cơ này được BMW tinh chỉnh kết hợp hệ thống Mild Hybrid có công suất cực đại lên đến 190 mã lực tại vòng tua máy 4.400 - 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 310 Nm tại 1.500 - 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian xDrive và hộp số tự động 8 cấp Steptronic.

Cả hai phiên bản BMW X3 20 xDrive và X3 20 xDrive M Sport tại Việt Nam đều dùng động cơ xăng I4 mang mã B48, dung tích 2.0 lít tích hợp công nghệ TwinPower Turbo Ảnh: Bá Hùng

Với công suất mạnh hơn 6 mã lực và lực kéo mạnh hơn 10 Nm so với động cơ cũ, theo thông số nhà sản xuất công bố BMW X3 20 xDrive và X3 20 xDrive M Sport mất 8,5 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ, trước khi đạt tốc độ tối đa 215 km/giờ. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình khoảng 7,5 lít/100 km.

Ngoài việc tinh chỉnh động cơ, BMW X3 thế hệ thứ 4 còn "lột xác" thiết kế với diện mạo hoàn toàn mới. Trong đó, phần đầu xe thay đổi hoàn toàn với điểm nhấn là lưới tản nhiệt đặc trưng của BMW nhưng kích thước lớn hơn và gắn viền đèn LED xung quanh kết hợp các chi tiết dạng thanh chéo, thanh dọc đan xen khá lạ mắt. Cả hai phiên bản đều được trang bị đèn pha, đèn định vị dạng LED, trong đó bản X3 20 xDrive M Sport sở hữu công nghệ đèn pha Adaptive LED.

BMW X3 thế hệ thứ 4 còn "lột xác" về thiết kế với diện mạo hoàn toàn mới Ảnh: Bá Hùng

Tổng thể thân xe được tạo dáng bằng những đường gân góc cạnh nhưng vẫn tạo cảm giác liền lạc, mạnh mẽ đặc trưng của một chiếc SUV. BMW X3 thế hệ thứ tư sở hữu các số đo dài, rộng, cao lần lượt 4.755 x 1.920 x 1.660 (mm), tức dài hơn 34 mm, rộng hơn 29 mm và thấp hơn 25 mm so với thế hệ cũ. Trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.865 mm.

Bản BMW X3 20 xDrive trang bị mâm đúc 19 inch trong khi bản X3 20 xDrive M Sport mang phong cách thể thao hơn khi có thêm bộ phụ kiện M Sport với ốp cản trước, ốp hông và ốp cản sau. Phiên bản này dùng bộ mâm kích thước 20 inch kết hợp phanh M Sport với cùm phanh màu xanh.

X3 20 xDrive M Sport dùng bộ mâm kích thước 20 inch kết hợp phanh M Sport với cùm phanh màu xanh Ảnh: Bá Hùng

Tương tự ngoại thất, không gian nội thất BMW X3 2025 cũng thay đổi hoàn toàn với các chi tiết hầu như đều được thiết kế mới. Trong đó, bảng táp-lô gọn gàng hơn với các phím, nút chức năng đã được tích hợp vào màn cong cỡ lớn kết hợp giữa 2 màn hình 12,3 inch và 14,9 inch. Đáng chú ý, hệ thống giải trí BMW mới nhất cho phép người dùng mở các ứng dụng như Spotify, YouTube và chơi game. Bản M Sport có cửa kính toàn cảnh, vô-lăng thể thao 3 chấu M Sport.

Một trong những bổ sung đáng chú ý trên BMW X3 thế hệ mới tại Việt Nam là trang bị công nghệ an toàn. Mẫu Crossover hạng sang này được trang bị gói công nghệ an toàn ADAS với các tính năng như hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm... Một số công nghệ an toàn khác còn có hỗ trợ đỗ xe với camera 360 độ.

Nội thất BMW X3 2025 thay đổi hoàn toàn với các chi tiết thiết kế mới Ảnh: Bá Hùng

Với hàng loạt thay đổi về thiết kế, trang bị, công nghệ an toàn cùng khả năng vận hành kết hợp ưu đãi giảm giá ngay từ khi mở bán… BMW X3 thế hệ mới tại Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC hay Audi Q5… Cùng với BMW X3 thế hệ mới, THACO AUTO còn giới thiệu BMW 5-series thế hệ mới với 3 phiên bản gồm 520i, 520i Premium và 530i M Sport có giá 2,589 - 3,099 tỉ đồng. Thông tin chi tiết về BMW 5-series thế hệ mới sẽ được PV Thanh Niên cập nhật trong những bản tin tiếp theo.