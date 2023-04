Bộ ba sao gốc Á làm nên thành công bùng nổ của ‘Beef’

Lee Sung Jin, Ali Wong và Steven Yeun trong buổi ra mắt sêri Beef NETFLIX

Lee Sung Jin

Cha đẻ của sêri Beef là Lee Sung Jin - biên kịch người Mỹ gốc Hàn từng được đề cử giải Emmy. Ít ai biết rằng Lee Sung Jin năm xưa theo học khối ngành kinh tế. Niềm đam mê nảy nở trong anh sau chuyến tham gia phim trường ở Los Angeles với giá vé 10 USD. Sau đó, Lee Sung Jin học, tập tành viết kịch bản bằng cách tự đọc sách, xem blog, tham gia các khóa hướng dẫn online.

Lee Sung Jin làm nên dấu ấn cá nhân tại Hollywood với Beef IMDB

Lee Sung Jin là biên kịch của nhiều bộ phim truyền hình hài ăn khách của Mỹ như: It's always sunny in Philadelphia, 2 broke girls và Silicon Valley. Tuy nhiên, Beef là tác phẩm đậm đà dấu ấn cá nhân của Lee Sung Jin hơn cả. Câu chuyện trong phim được lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của nam biên kịch ngoài đời thực.

Chia sẻ cùng Netflix, Lee Sung Jin cho biết anh cũng từng vướng vào vài sự cố gây bực dọc trên đường phố. Người sáng tạo nên Beef từng bị một chiếc xe BMW màu trắng đâm từ phía sau, khiêu khích bằng tiếng bấm còi inh ỏi và những lời lẽ khiếm nhã. Vì một phút bốc đồng, Lee Sung Jin đã đuổi theo chiếc xe đó nhưng anh cũng kịp lấy lại bình tĩnh, không để mọi việc đi quá xa. Khi kể lại trải nghiệm xấu đó cho nhà sản xuất Ravi Nandan nghe, anh được bạn khuyên hãy thử "đào sâu" và sáng tạo thứ gì đó từ tình huống oái oăm này. Và Beef đã dần thành hình từ đó.

Lee Sung Jin và Steven Yeun là bạn thân ngoài đời THE NEW YORK TIMES

Điều thú vị trong quá trình sáng tạo kịch bản Beef của Lee Sung Jin nằm ở chỗ anh không bắt đầu bằng việc xây dựng cốt truyện tổng quát mà tập trung vào việc nhào nặn nhân vật trước. Người đầu tiên anh tìm đến để chia sẻ ý tưởng chính là Steven Yeun. Cuộc đời, trải nghiệm của tài tử gốc Hàn cũng được Lee Sung Jin góp nhặt vào kịch bản để xây dựng thành nhân vật Danny Choi. Họ cũng may mắn nhận được cái gật đầu hợp tác của Ali Wong sau đó, thành lập bộ ba hoàn hảo, rất ăn rơ trong tầm nhìn nghệ thuật.

Steven Yeun

Không chỉ hoàn thành xuất sắc ở vai trò nam chính trong Beef, Steven Yeun còn là nhà sản xuất của sêri đình đám này. Nam diễn viên gốc Hàn cũng tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kịch bản cùng bạn thân Lee Sung Jin. Trong Beef, Steven Yeun hóa thân thành Danny Choi, chàng "thợ đụng" sở hữu một doanh nghiệp xây dựng nhỏ đang nợ nần chồng chất nhưng vẫn nặng gánh gia đình. Đây có thể xem như một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Steven Yeun.

Steven Yeun tỏa sáng với vai diễn Danny Choi trong Beef NETFLIX

Steven Yeun sinh năm 1983 tại Seoul (Hàn Quốc). Anh chuyển tới Mỹ định cư sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Kalamazoo khoa Khoa học thần kinh hồi 2005 và tìm thấy đam mê với kịch nghệ. Năm 2009, Steven Yeun chuyển đến Los Angeles, chính thức theo đuổi con đường diễn viên chuyên nghiệp. Anh được biết đến nhiều nhất tại Hollywood thông qua phim dài tập nổi tiếng về xác sống The walking dead.

Năng lượng và cá tính đặc sắc của Steven Yeun và Ali Wong làm nên cặp đôi oan gia đầy ấn tượng NETFLIX

Steven Yeun là một diễn viên đa năng, anh hăng hái tham gia thử sức ở những bộ phim thương mại lẫn phim hàn lâm "khó xơi". Theo thời gian, thực lực diễn xuất của nam diễn viên gốc Hàn ngày càng chín muồi. Dù chỉ đóng vai phụ nhưng Steven Yeun vẫn gây ấn tượng qua các phim như: Burning, Nope, Mayhem… Đến 2021, Steven Yeun tỏa sáng hơn bao giờ hết với vai diễn người đàn ông nhập cư Jacob trong Minari của Lee Isaac Chung. Vai diễn này cũng giúp Steven Yeun có được đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục nam chính xuất sắc nhất. Năm nay, với Beef, Steven Yeun tiếp tục chứng minh anh là một nhân tài hiếm có khó tìm.

Ali Wong

Ali Wong sinh năm 1982 tại California, Mỹ, có bố là người Hoa và mẹ là người Việt. Sinh ra trong một gia đình người nhập cư gốc Á không có ai làm nghệ thuật, Ali Wong đã phải tốn nhiều năm nỗ lực và tìm kiếm chỗ đứng trên con đường chông gai mà cô đã chọn: hài độc thoại. Thời điểm mới chuyển đến New York để xây dựng sự nghiệp, Ali Wong vẫn phải ở nhà thuê, đi diễn quần quật mỗi đêm tại các tụ điểm giải trí.

Ali Wong chứng minh ngay cả khi không diễn hài độc thoại, cô vẫn có thể tỏa sáng với thực lực diễn xuất tuyệt vời NETFLIX

Năm 2016, Ali Wong khẳng định vị thế vững chắc của mình trong làng hài độc thoại khi xuất hiện trên show Baby Cobra. Tiếp đó, cô gây tiếng vang với chương trình Ali Wong: Don Wong. Tác phẩm này cũng giúp Ali Wong nhận đề cử Emmy đầu tiên trong sự nghiệp. Bên cạnh lĩnh vực hài độc thoại, Ali Wong còn tham gia vào hàng loạt dự án truyền hình chất lượng như Fresh off the boat hay Always be my maybe với tư cách biên kịch. Nữ diễn viên còn tham gia lồng tiếng cho các phim Tuca & Bertie, Human resources, Big mouth.

Ba ngôi sao gốc Á cùng nhau làm nên Beef - bộ phim bùng nổ về cảm xúc và sáng tạo, lại lột tả rất chân thực tâm tư, nếp sống của những người Mỹ gốc châu Á LOS ANGELES TIME

Khi nhận được lời mời tham gia Beef của Lee Sung Jin, Ali Wong đã đồng ý ngay lập tức vì quá yêu thích ý tưởng của bạn mình. Cô cũng tham gia hỗ trợ Lee Sung Jin ở vai trò nhà sản xuất cho loạt phim. Đã rất lâu khán giả mới lại được thấy Ali Wong quay trở lại với phim truyền hình. Vào vai Amy Lau, Ali Wong gây sốt với khả năng diễn xuất chắc tay, kiểm soát tốt từng tình huống. Cô đã làm nên một Amy Lau vừa quái lạ lại vừa đáng thương. Dù không sở hữu ngoại hình đẹp xuất sắc nhưng Ali Wong luôn biết cách để tỏa sáng trong từng khung hình.

Các nghệ sĩ gốc Á đang có những thành công bùng nổ tại Hollywood NETFLIX

Ali Wong thổ lộ Beef là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi cô được làm việc cùng hai người bạn thân thiết là Steven Yeun và Lee Sung Jin. Bộ phim cũng là cơ hội tuyệt vời để nữ diễn viên được bộc lộ, bày tỏ những câu chuyện mà cô khó lòng thể hiện được trên sân khấu hài độc thoại. Giờ đây, với độ phủ sóng của Beef, tên tuổi của Ali Wong lại càng được nhiều khán giả biết đến hơn.