Bộ ba thương hiệu thuộc BWH Hotel Group - nâng tầm Charm Resort Hồ Tràm

Việc liên minh giữa chủ đầu tư bất động sản Việt Nam với những thương hiệu vận hành quốc tế đang là hướng đi của nhiều chủ đầu tư lớn trên thị trường. Chiến lược này giúp dự án nhận được giá trị cộng hưởng từ hệ giá trị sẵn có từ các thương hiệu quốc tế, gia tăng chất lượng dịch vụ và giá trị thực của dự án.

BWH Hotel Group tiếp tục đồng hành cùng Charm Group quản lý những sản phẩm mới ra mắt thuộc phân khu The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm

BWH Hotel Group là một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với 75 năm kinh nghiệm, quy mô hơn 4.500 khách sạn tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại, tập đoàn này sở hữu 17 thương hiệu vận hành ở nhiều nhiều phân khúc khách sạn cao cấp khác nhau.

Với bề dày danh tiếng được tạo dựng qua hàng thập kỷ, BWH Hotel Group luôn đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe khi lựa chọn các đối tác hợp tác. Và Charm Resort Hồ Tràm là một trong những dự án đáp ứng các tiêu chí, trở thành đơn vị hợp tác chiến lược nhằm quản lý, vận hành phân khu The Six Premier với thương hiệu Best Western Premier Collection - thương hiệu vận hành dành cho dòng khách sạn 5 sao.

Gần đây nhất, thêm 2 thương hiệu khác thuộc BWH Hotel Group tiếp tục tham gia quản lý Charm Resort Hồ Tràm. Theo đó, Best Western Plus sẽ quản lý tòa tháp Sophia - dòng sản phẩm Branded Residence và World Hotel Elite sẽ quản lý chuỗi biệt thự mặt biển thuộc phân khu The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm.

Ở từng dòng thương hiệu, BWH Hotel Group sẽ có những bộ quy chuẩn riêng. Tuy nhiên, với 3 thương hiệu được lựa chọn hợp tác tại Charm Resort Hồ Tràm luôn đạt chuẩn cao cấp dành cho dòng sản phẩm chuẩn resort 5 sao.

Dòng sản phẩm Branded Residence tòa tháp Sophia - phân khu The Sea Class sẽ được quản lý bởi Best Western Plus

Tại tòa tháp Sophia, được định vị phát triển dòng sản phẩm Branded Residence, phong cách thiết kế hiện đại, tích hợp đầy đủ loạt tiện ích cao cấp phục vụ du khách. Dưới chân tòa tháp, hệ thống suối khoáng nóng Mineral Pool & Mud Bath, Spring Park, hồ bơi nước mặn liền kề, gia chủ có thể dễ dàng sử dụng loạt tiện ích này chỉ với vài bước chân. Kết hợp gần 30 tiện ích cao cấp bao quanh phân khu The Sea Class, mang đến du khách thiên đường du lịch nghỉ dưỡng đích thực. Cùng hệ tiện ích cao cấp này, Best Western Plus triển khai dịch vụ quản lý theo các tiêu chuẩn hàng đầu từ sảnh đón, chất lượng thang máy, tiêu chuẩn thiết kế phòng, nội thất cho đến các dịch vụ giặt ủi sẽ được triển khai đồng bộ.

Thương hiệu World Hotel Elite sẽ là đơn vị quản lý chuỗi biệt thự mặt tiền biển thuộc phân khu The Sea Class. Dòng sản phẩm cao cấp dành cho những chủ nhân xứng tầm, view trực diện biển và gia chủ có thể lựa chọn phong cách thiết kế riêng cho biệt thự, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Thương hiệu Best Western Premier Collection sẽ quản lý và vận hành phân khu The Six Premier

Đặc biệt, tại phân khu The Six Premier, BWH Hotel Group hợp tác cùng Charm Group quản lý và vận hành bởi thương hiệu Best Western Premier Collection. Phân khu này tích hợp hệ tiện ích nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực. Chủ đầu tư hợp tác cùng Goco Hospitality, phát triển trung tâm wellness rộng 5.000 m2 vận hành bởi Goco Spa theo liệu trình nghỉ dưỡng trị liệu từ 6 giá trị nền tảng bao gồm: thư giãn, làm tươi mới, chống lão hóa, tận hưởng niềm vui, hồi phục những tổn thương, năng lượng tích cực cuộc sống giúp phục hồi phục "thân - tâm - trí" toàn diện.

Ngoài ra, Best Western Premier Collection sẽ triển khai chuỗi dịch vụ quản lý, vận hành chất lượng 5 sao từ chuỗi dịch vụ hồ bơi, trung tâm thể dục, sảnh đón, dịch vụ ăn sáng cho đến chuỗi nhà hàng thực dưỡng, nhà hàng Á - Âu theo tiêu chuẩn cao cấp, đa dạng phục vụ du khách.

Hiện tại, Charm Resort Hồ Tràm đang được giới thiệu ra thị trường các dòng sản phẩm "đậm chất nghỉ dưỡng" với chính sách ưu việt. Tại phân khu The Six Premier, chủ đầu tư chia sẻ lợi nhuận 90-10 bao gồm các dịch vụ thuộc FnB và Goco Spa; cam kết lợi nhuận tối thiểu 19,5% trong 3 năm đầu; tặng gói sử dụng dịch vụ Goco Spa lên đến 100 triệu đồng. Trong khi đó, tòa tháp Sophia thuộc phân khu The Sea Class, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán 10% đến khi nhận nhà; tặng ngay gói sử dụng dịch vụ spa Jjim Jil Bang lên đến 200 triệu đồng.

Giới chuyên gia nhận định: sự hợp lực từ những thương hiệu hàng đầu quốc tế cùng chính sách ưu việt cho khách hàng, Charm Resort Hồ Tràm được xem là điểm sáng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng trên cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu.