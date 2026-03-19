Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bờ bắc kênh Đôi ngập rác sau giải tỏa, người dân ngán ngẩm 'có biển cấm, người ta vẫn đổ'
Video Đời sống

Bờ bắc kênh Đôi ngập rác sau giải tỏa, người dân ngán ngẩm 'có biển cấm, người ta vẫn đổ'

Kinh Luân
Kinh Luân
19/03/2026 06:02 GMT+7

Giữa quá trình chỉnh trang đô thị ven kênh Đôi, nhiều khu đất trống sau giải tỏa lại trở thành điểm tập kết rác tự phát. Dù có biển cấm, tình trạng xả rác vẫn tái diễn, khiến khu vực trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Dù đã được cắm nhiều biển báo cấm đổ rác, thế nhưng trên thực tế dọc bờ bắc kênh Đôi (ở khu vực Q.8 cũ), TP.HCM, nơi những căn nhà ven kênh được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị lại đang đối mặt với tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan.

Không chỉ có xà bần, gạch vỡ từ vật liệu xây dựng, khu vực này còn xuất hiện nhiều túi rác sinh hoạt, bao nilon, thậm chí cả nệm cũ bị vứt bỏ bừa bãi, làm mất mỹ quan đô thị.

Dù đã được cắm nhiều biển báo cấm đổ rác, thế nhưng trên thực tế dọc bờ bắc kênh Đôi (ở khu vực Q.8 cũ), TP.HCM lại đang đối mặt với tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan

Bờ bắc kênh Đôi ngập rác sau giải tỏa, người dân ngán ngẩm ‘có biển cấm, người ta vẫn đổ’

Không chỉ bức xúc trước tình trạng xả rác bừa bãi, nhiều người dân cho rằng khi khu vực chưa được dọn dẹp sạch sẽ, rác tồn đọng sẽ dễ trở thành “điểm hút” cho những lần xả rác tiếp theo.

Điều người dân mong mỏi không chỉ là việc dọn sạch rác, mà còn là những giải pháp đủ mạnh để chấm dứt tình trạng đổ rác sai quy định, trả lại cảnh quan sạch đẹp và môi trường sống đúng nghĩa cho khu vực ven kênh.

Không chỉ bức xúc trước tình trạng xả rác bừa bãi, nhiều người dân cho rằng khi khu vực chưa được dọn dẹp sạch sẽ, rác tồn đọng sẽ dễ trở thành “điểm hút” cho những lần xả rác tiếp theo

Theo thống kê, dự án di dời nhà ven kênh Đôi ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân. Riêng tại phường Phú Định có hơn 800 hộ thuộc diện thu hồi đất, trong đó phần lớn đã nhận tiền bồi thường và nhiều hộ đã bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ chung.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến sẽ hoàn tất trong thời gian tới, mở đường cho việc cải tạo đồng bộ khu vực ven kênh.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ hoàn thiện, bài toán giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu đất trống vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Chính vì vậy, không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay của cộng đồng, để từng bước cải thiện môi trường, hướng đến một không gian sống sạch sẽ, văn minh hơn.

Trong thời gian chờ hoàn thiện việc di dời nhà ven kênh Đôi, bài toán giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu đất trống vẫn đang đặt ra nhiều thách thức

Tin liên quan

Nỗi lòng tiểu thương chợ cũ Tôn Thất Đạm trước ngày giải tỏa

Nỗi lòng tiểu thương chợ cũ Tôn Thất Đạm trước ngày giải tỏa

Trước thông chấm dứt hoạt động chợ cũ Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM) nhiều tiểu thương vừa cảm thấy tiếc nuối vừa lo lắng vì chưa biết sắp tới sẽ kinh doanh , buôn bán như thế nào.

Tầm nhìn di dời nhà ven kênh tại TP.HCM: Dòng kênh, dòng đời và dòng vốn

Ngày bờ kênh thay áo - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 1

Khám phá thêm chủ đề

bờ bắc kênh đôi rác thải TP.HCM ô nhiễm môi trường chỉnh trang đô thị bờ kênh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận