Dù đã được cắm nhiều biển báo cấm đổ rác, thế nhưng trên thực tế dọc bờ bắc kênh Đôi (ở khu vực Q.8 cũ), TP.HCM, nơi những căn nhà ven kênh được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị lại đang đối mặt với tình trạng rác thải xuất hiện tràn lan.

Không chỉ có xà bần, gạch vỡ từ vật liệu xây dựng, khu vực này còn xuất hiện nhiều túi rác sinh hoạt, bao nilon, thậm chí cả nệm cũ bị vứt bỏ bừa bãi, làm mất mỹ quan đô thị.

Bờ bắc kênh Đôi ngập rác sau giải tỏa, người dân ngán ngẩm ‘có biển cấm, người ta vẫn đổ’

Không chỉ bức xúc trước tình trạng xả rác bừa bãi, nhiều người dân cho rằng khi khu vực chưa được dọn dẹp sạch sẽ, rác tồn đọng sẽ dễ trở thành “điểm hút” cho những lần xả rác tiếp theo.

Điều người dân mong mỏi không chỉ là việc dọn sạch rác, mà còn là những giải pháp đủ mạnh để chấm dứt tình trạng đổ rác sai quy định, trả lại cảnh quan sạch đẹp và môi trường sống đúng nghĩa cho khu vực ven kênh.

Theo thống kê, dự án di dời nhà ven kênh Đôi ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân. Riêng tại phường Phú Định có hơn 800 hộ thuộc diện thu hồi đất, trong đó phần lớn đã nhận tiền bồi thường và nhiều hộ đã bàn giao mặt bằng, góp phần đảm bảo tiến độ chung.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến sẽ hoàn tất trong thời gian tới, mở đường cho việc cải tạo đồng bộ khu vực ven kênh.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ hoàn thiện, bài toán giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu đất trống vẫn đang đặt ra nhiều thách thức. Chính vì vậy, không chỉ cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, mà còn cần sự chung tay của cộng đồng, để từng bước cải thiện môi trường, hướng đến một không gian sống sạch sẽ, văn minh hơn.