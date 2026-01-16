Dọc bờ bắc kênh Đôi (ở khu vực Q.8 cũ), TP.HCM, nhiều căn nhà ven kênh đã được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, người dân khu vực này cũng đang tu sửa, xây dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi là tuyến video phóng sự phản ánh hành trình cải tạo, chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi (TP.HCM) từ góc nhìn người trong cuộc. Qua những câu chuyện di dời, tái định cư và thích nghi với không gian sống mới, mỗi kỳ tô đậm sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền thành phố, cùng kỳ vọng về một dòng kênh xanh – sạch – văn minh trong tương lai

Tuyến phóng sự phản ánh hành trình cải tạo, chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi từ góc nhìn người trong cuộc ẢNH: NGUYỄN ANH

Rời mái nhà cũ, mở ra hy vọng mới

Gia đình ông Đinh Văn Công (phường Phú Định) là một trong những hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng với diện tích khoảng 100 mét vuông nhà ven kênh. Sau khi nhận tiền bồi thường, ông đã mua được một căn nhà mới gần nơi ở cũ, thuận tiện sinh hoạt và mưu sinh.

“Nên làm vậy để lấy mặt bằng, làm cho sạch sẽ đường phố. Nhà nước đền bù cũng thỏa đáng cho dân, dân cũng đồng ý và nhiệt tình chấp nhận”, ông Công chia sẻ.

Nhiều căn nhà ven kênh đã được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị ẢNH: SẦM ÁNH

Các hộ dân sống ven kênh Đôi dọn dẹp đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuyển đến nơi ở mới ẢNH: SẦM ÁNH

Dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi rời nơi gắn bó hàng chục năm, nhiều người dân cho biết họ đồng thuận với chủ trương di dời để chỉnh trang kênh rạch, cải thiện môi trường sống. Ông Nguyễn Văn Vàng (phường Phú Định) cho biết: “Vậy cũng phải chấp nhận. Người ta di dời thì mình chịu thôi. Dỡ sớm thì có tiền sớm, môi trường cũng đẹp hơn”.

Tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực triển khai các hạng mục xây dựng bờ kè, nạo vét lòng kênh và chỉnh trang không gian ven kênh.

Ngày bờ kênh thay áo - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 1

Khi dòng kênh bắt đầu "thay áo"

Theo thiết kế, dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có tổng chiều dài hơn 4 km, tổng mức đầu tư trên 7.300 tỉ đồng. Các hạng mục chính gồm xây dựng hơn 4,3 km kè bờ, nạo vét một phần lòng kênh, cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang hạ tầng ven kênh, nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực phía Nam thành phố.

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có chiều dài hơn 4 km, tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng ẢNH: SẦM ÁNH

Người dân tu sửa lại nhà cửa sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án ảnh hưởng khoảng 1.600 hộ dân. Riêng tại phường Phú Định có 804 hộ thuộc diện thu hồi đất; đến nay, phần lớn đã nhận tiền bồi thường và hơn 500 hộ đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ hoàn tất trong quý I-2026.

Khi bờ kênh dần “thay áo mới”, phía sau những khoảng trống vừa giải tỏa là câu chuyện của từng mái nhà đã rời đi, là những cuộc chia tay nhiều lưu luyến. Nhưng cũng từ đó, một không gian đô thị mới đang hình thành — sạch hơn, thoáng hơn, với đường sá, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực bờ bắc kênh Đôi.