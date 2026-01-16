Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ngày bờ kênh thay áo - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 1
Video Đời sống

Ngày bờ kênh thay áo - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 1

Sầm Ánh
Sầm Ánh
16/01/2026 05:30 GMT+7

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Q.8 cũ, TP.HCM) đang được triển khai khẩn trương với hàng loạt căn nhà ven kênh đã tháo dỡ, nhiều hộ dân di dời để phục vụ chỉnh trang đô thị.

Dọc bờ bắc kênh Đôi (ở khu vực Q.8 cũ), TP.HCM, nhiều căn nhà ven kênh đã được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, người dân khu vực này cũng đang tu sửa, xây dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi là tuyến video phóng sự phản ánh hành trình cải tạo, chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi (TP.HCM) từ góc nhìn người trong cuộc. Qua những câu chuyện di dời, tái định cư và thích nghi với không gian sống mới, mỗi kỳ tô đậm sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền thành phố, cùng kỳ vọng về một dòng kênh xanh – sạch – văn minh trong tương lai

- Ảnh 1.

Tuyến phóng sự phản ánh hành trình cải tạo, chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi từ góc nhìn người trong cuộc

ẢNH: NGUYỄN ANH

Rời mái nhà cũ, mở ra hy vọng mới

Gia đình ông Đinh Văn Công (phường Phú Định) là một trong những hộ dân nằm trong diện giải tỏa trắng với diện tích khoảng 100 mét vuông nhà ven kênh. Sau khi nhận tiền bồi thường, ông đã mua được một căn nhà mới gần nơi ở cũ, thuận tiện sinh hoạt và mưu sinh.

“Nên làm vậy để lấy mặt bằng, làm cho sạch sẽ đường phố. Nhà nước đền bù cũng thỏa đáng cho dân, dân cũng đồng ý và nhiệt tình chấp nhận”, ông Công chia sẻ.

- Ảnh 2.

Nhiều căn nhà ven kênh đã được tháo dỡ để phục vụ dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị

ẢNH: SẦM ÁNH

- Ảnh 3.

Các hộ dân sống ven kênh Đôi dọn dẹp đồ đạc để bàn giao mặt bằng, chuyển đến nơi ở mới

ẢNH: SẦM ÁNH

Dù không tránh khỏi cảm giác lưu luyến khi rời nơi gắn bó hàng chục năm, nhiều người dân cho biết họ đồng thuận với chủ trương di dời để chỉnh trang kênh rạch, cải thiện môi trường sống. Ông Nguyễn Văn Vàng (phường Phú Định) cho biết: “Vậy cũng phải chấp nhận. Người ta di dời thì mình chịu thôi. Dỡ sớm thì có tiền sớm, môi trường cũng đẹp hơn”.

Tại các khu vực đã bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã huy động máy móc, nhân lực triển khai các hạng mục xây dựng bờ kè, nạo vét lòng kênh và chỉnh trang không gian ven kênh.

Ngày bờ kênh thay áo - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 1

Khi dòng kênh bắt đầu "thay áo"

Theo thiết kế, dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có tổng chiều dài hơn 4 km, tổng mức đầu tư trên 7.300 tỉ đồng. Các hạng mục chính gồm xây dựng hơn 4,3 km kè bờ, nạo vét một phần lòng kênh, cải tạo hệ thống thoát nước và chỉnh trang hạ tầng ven kênh, nhằm tăng khả năng thoát nước, giảm ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường sống cho khu vực phía Nam thành phố.

- Ảnh 4.

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi có chiều dài hơn 4 km, tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỉ đồng

ẢNH: SẦM ÁNH

- Ảnh 5.

Người dân tu sửa lại nhà cửa sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng

ẢNH: SẦM ÁNH

Dự án ảnh hưởng khoảng 1.600 hộ dân. Riêng tại phường Phú Định có 804 hộ thuộc diện thu hồi đất; đến nay, phần lớn đã nhận tiền bồi thường và hơn 500 hộ đã bàn giao mặt bằng. Dự kiến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ hoàn tất trong quý I-2026.

Khi bờ kênh dần “thay áo mới”, phía sau những khoảng trống vừa giải tỏa là câu chuyện của từng mái nhà đã rời đi, là những cuộc chia tay nhiều lưu luyến. Nhưng cũng từ đó, một không gian đô thị mới đang hình thành — sạch hơn, thoáng hơn, với đường sá, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho khu vực bờ bắc kênh Đôi.

Tin liên quan

Nỗi mong mỏi trong những căn nhà lụp xụp bên dòng kênh Đôi ô nhiễm

Nỗi mong mỏi trong những căn nhà lụp xụp bên dòng kênh Đôi ô nhiễm

Hiện nay, dọc hai bờ kênh Đôi (quận 8, TP.HCM) có hàng ngàn ngôi nhà dựng tạm bằng tôn, đóng cọc gỗ trong tình trạng liêu xiêu. Với dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi sắp được triển khai, hàng ngàn hộ dân ở đây sẽ bị di dời.

Kênh Đôi: Tạm biệt những xóm nhà lụp xụp, chờ ngày 'hồi sinh'

Khởi công cải tạo bờ bắc kênh Đôi, người dân 'mong chờ từ rất lâu'

Khám phá thêm chủ đề

bờ bắc kênh đôi chỉnh trang đô thị giải tỏa nhà ven kênh Tái định cư môi trường đô thị TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận