Bố bé trai 7 tuổi kể giao dịch 'dùng 13 tỉ đổi con' với kẻ bắt cóc

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc khi đang đạp xe gần nhà, trưa 15.8, phóng viên đã có mặt tại nhà của anh N.X.C (bố cháu bé, trú tại khu BT7, khu đô thị Việt Hưng P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội). Sau một đêm căng thẳng phối hợp với công an TP.Hà Nội tìm lại con, anh C. dường như đã thấm mệt, đôi mắt anh thâm quầng vì không ngủ.

Kẻ bắt cóc đòi 15 tỉ tiền chuộc, liên tục "khủng bố" tinh thần bố mẹ nạn nhân

Trao đổi với Thanh Niên, anh C. cho biết, khoảng 18 giờ 45, ngày 14.8, khi vừa đi tập thể dục về đến nhà, anh đã gặp con trai đi xe đạp ở ngoài ngõ, không ngờ sau đó ít phút thì con bị bắt cóc.

Khu vực xảy ra sự việc ĐÌNH HUY

"Khoảng 19 giờ tối cùng ngày, tôi tắm xong thì nghe xôn xao có trẻ con bị bắt cóc. Rồi một số điện thoại lạ gọi cho vợ tôi nói rằng: "Tao đã bắt cóc con mày, chuẩn bị 15 tỉ, không nói nhiều", anh C. nói và cho hay lúc đầu anh nghĩ đang bị trêu, không nghĩ con bị bắt cóc.

Sau đó, anh C. bảo vợ điện lại cho số lạ và nói với đầu dây bên kia "anh có yêu cầu gì không" thì đối tượng tắt máy. Lúc này, anh C. mới tin và gọi điện báo công an, đồng thời ra trụ sở Công an P.Việt Hưng và bảo vợ ở nhà xem lại camera an ninh.

Kể từ lúc này vợ anh C., liên tục nhận được cuộc điện thoại của đối tượng yêu cầu chuẩn bị tiền. Ban đầu, vợ anh nói chỉ mới chuẩn bị được 7 tỉ. Đối tượng nói "7 tỉ chưa giải quyết được gì". Cuối cùng, anh gom cả tiền mặt và ngoại tệ được 13 tỉ thì đối tượng mới đồng ý và yêu cầu làm theo hướng dẫn.

Anh N.X.C, bố cháu bé 7 tuổi ĐÌNH HUY

Theo anh C., kẻ bắt cóc yêu cầu một mình vợ anh mang tiền đi trao đổi, không được cho người đàn ông nào đi cùng. "Tôi và vợ rất lo lắng và sợ hãi, nhất là khi liên tục nhận được những cuộc gọi khủng bố tinh thần của đối tượng. Nghi phạm dùng nhiều số điện thoại liên lạc và đe dọa nếu không làm theo ý của anh ta và không chuẩn bị đủ tiền thì chúng tôi sẽ không thể gặp con", anh C. kể.

Khoảng 21 giờ tối cùng ngày, gia đình anh C. được nghi phạm cho nói chuyện với con. Vợ anh C. nhờ đối tượng mua đồ ăn và đối tượng đã mua bánh mì nhưng cháu bé không ăn.

Cuộc giao dịch cân não với kẻ bắt cóc

Sau khi chuẩn bị đủ số tiền, chị H. (mẹ cháu bé) bỏ vào xe ô tô rồi một mình lái xe theo yêu cầu của đối tượng. Trong khoảng 3 tiếng, chị H. được yêu cầu đi qua nhiều con đường sau đó dừng lại ở cao tốc thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

Anh C. miêu tả lại cuộc giao dịch của vợ và kẻ bắt cóc ĐÌNH HUY

Trong thời gian chị H. di chuyển, nghi phạm gọi điện thoại liên tục để gia đình không có thời gian báo cho lực lượng chức năng. Khi đến Khu công nghiệp Đồng Văn (H.Duy Tiên, Hà Nam), nghi phạm yêu cầu chị H. đỗ xe trên cao tốc, còn nghi phạm ở đường gom bên dưới. Lúc này, anh ta yêu cầu chị H. xách tiền xuống, bước qua dải phân cách đến khu vực đường gom tối như mực và tiếp tục yêu cầu mở túi ra xem có tiền bên trong hay không?

"Khi nghi phạm nhận tiền, vợ tôi hỏi "con tôi đâu" thì nhận được câu trả lời "phải đi mấy trăm mét nữa mới thả cháu bé xuống". Khi đó, vợ tôi vì quá lo cho con nên chặn đầu ô tô của nghi phạm và ôm chặt cánh cửa, hét: "Anh có đâm chết tôi, tôi cũng bằng mọi giá phải lấy lại con". Thấy vợ tôi cương quyết, nghi phạm chạy xe chậm, vợ tôi nhảy lên nắp capo, sau đó năn nỉ nên nó mới dừng xe, mở cửa để vợ tôi đón con", anh C. nhớ lại lời kể của vợ khi giao dịch với kẻ bắt cóc.

"Khi đón được con, cô ấy gọi điện cho tôi. Lúc này tôi đang ở trụ sở Công an P.Việt Hưng, thấy con bình an, tôi òa lên khóc nức nở và ôm chầm lấy các chiến sĩ công an phường", anh C. nói.

Sau khi chị H. gặp được con, các trinh sát đã nhanh chóng ập đến bảo vệ hai mẹ con, đồng thời truy bắt đối tượng. Sau khi thả cháu bé xuống với người mẹ, nghi phạm lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên toàn bộ các lối ra vào Khu công nghiệp Đồng Văn đã được công an bịt kín. Sau khoảng 20 phút truy đuổi, Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, ở Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bị bắt.

"Mày không nghe lời, tao bắn vỡ sọ"

Theo lời kể của người bố, từ tối qua đến giờ 2 vợ chồng anh chưa ăn uống gì. Khi gặp được con trai, anh C. hỏi con và được con kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình và lực lượng chức năng nghe.

Bé trai bị bắt cóc (áo vàng) có tinh thần thoải mái sau vụ việc ĐÌNH HUY

"Thời điểm bị bắt cóc, con trai tôi kể nghi phạm rút súng ở trong túi quần ra và hỏi; mày có biết đây là cái gì không, nếu không nghe lời, tao bắn vỡ sọ, nên con rất nghe lời", anh C. nói tiếp và cho hay, trong quá trình bị bắt cóc, con trai anh được nghi phạm mua bánh mì cho ăn nhưng cháu không ăn vì sợ tẩm thuốc độc. Khi khát nước, con chỉ xin nghi phạm cho uống nước.

"Tôi có hỏi cháu vì sao không ăn bánh mì nhưng lại uống nước thì con nói: thấy chú uống được nên con mới uống", anh C. thông tin.

Hiện tại, cháu bé đã được đưa về với gia đình, tinh thần của cháu thoải mái, không có biểu hiện sợ hãi, bất thường.