Vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc: Hàng xóm từng phát hiện người lạ ở hiện trường

Liên quan đến vụ bé trai 7 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc khi đang đạp xe gần nhà, sáng 15.8, phóng viên đã có mặt tại khu BT7, khu đô thị Việt Hưng (P.Việt Hưng, Q.Long Biên), nơi xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra sự việc ĐÌNH HUY

Theo quan sát, nơi này có nhiều ngôi biệt thự. Tại mỗi ngã ba, ngã tư đều có camera an ninh và các bốt bảo vệ, có người trực 24/24. Chia sẻ với Thanh Niên, bà Trần Thị Hòe (63 tuổi, người dân tại khu BT7) cho biết, cả đêm hôm qua bà không ngủ được vì lo lắng cho hàng xóm có con bị bắt cóc.

Bà Hòe nhớ lại, khoảng 19 giờ tối 14.8, khi vừa ăn cơm xong bà nghe thấy tiếng hai vợ chồng nhà hàng xóm khóc ở ngoài cổng nên ra xem thì thấy rất đông người.

Bà Hòe chỉ khu vực bé trai bị bắt cóc ĐÌNH HUY

"Khi sang đó, tôi nhận được thông tin con trai của họ bị bắt cóc, đối tượng đã gọi điện cho gia đình và đòi một khoản tiền lớn, gia đình đã báo công an", bà Hòe nói và cho hay, ít phút sau công an đã có mặt và kiểm tra camera an ninh của nhà nạn nhân và nhà bà.

Theo bà Hòe, khi xem lại camera, bà phát hiện ra đối tượng bắt cóc rất manh động, lợi dụng lúc đường vắng vẻ để bắt cóc bé trai lên xe.

"Tôi nghĩ đối tượng đã theo dõi gia đình từ lâu nên cùng hàng xóm vào nhà xem lại camera an ninh. Lúc này, chúng tôi mới nhớ ra một thanh niên 2 - 3 ngày gần đây thường xuyên đi xe máy qua khu vực này", bà Hòe nói.

Hình ảnh đối tượng và phương tiện bị người dân nghi vấn NDCC

Một hàng xóm khác gần nhà nạn nhân cho biết, đã có người chụp ảnh đối tượng lạ mặt gửi vào nhóm Zalo của toàn khu để bảo vệ kiểm tra xem đó là ai.

"Từ hôm qua đến sáng nay rất đông cảnh sát có mặt tại khu vực này. Họ làm công tác tinh thần cho gia đình", người hàng xóm nói và cho hay, thời điểm cứu bé trai, gia đình đã chuẩn bị tiền như theo yêu cầu của kẻ bắt cóc.

Tuy nhiên, như Thanh Niên đã đưa tin, sáng sớm nay, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm, đồng thời giải cứu bé trai và bàn giao cho gia đình an toàn.

Theo cơ quan công an, nạn nhân là N.T.C (7 tuổi); nghi phạm là Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc), bị bắt giữ vào khoảng 5 giờ ngày 15.8 tại Hà Nam. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 14.8, sau khi bắt N.T.C lên xe, Trung đã di chuyển qua nhiều địa bàn trước khi bị Công an TP.Hà Nội và các lực lượng liên quan bắt giữ tại Hà Nam.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trung để làm rõ hành vi bắt cóc trẻ em, nhằm chiếm đoạt tài sản.