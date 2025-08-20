Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ 4 tỉnh

Lê Hiệp
Lê Hiệp
20/08/2025 21:14 GMT+7

Các tổ công tác của Bộ Chính trị do Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì đã cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Chiều 20.8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 và số 3 của Bộ Chính trị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Lạng Sơn để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ 4 tỉnh - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa

ẢNH: TTXVN

Cùng dự buổi làm việc Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các lãnh đạo các cơ quan Đảng, một số bộ ngành Trung ương.

Tại buổi làm việc, các tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình đại hội đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm: báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo nghị quyết đại hội.

Các tổ công tác của Bộ Chính trị nhận định, nhìn chung dự thảo các văn kiện đã được các tỉnh đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm và đột phá phát triển, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được những chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ 4 tỉnh - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh

ẢNH: TTXVN

Phát biểu của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của các tỉnh, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, bổ sung nêu rõ về tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm chiến lược trong giai đoạn mới và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương. 

Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các tỉnh nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội.

Theo chương trình, ngày 21.8, Bộ Chính trị sẽ làm việc với đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.Hồ Chí Minh.

Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh, thành

Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh, thành

Các tổ công tác của Bộ Chính trị làm việc với ban thường vụ các tỉnh, thành ủy, cho ý kiến về việc chuẩn bị đại hội đảng bộ, đề án nhân sự đại hội.

