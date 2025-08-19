Bộ Chính trị cho ý kiến đề án nhân sự đại hội đảng bộ các tỉnh, thành

Theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 19.8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 3 của Bộ Chính trị do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ẢNH: TTXVN

Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, các tổ công tác đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết trình đại hội tập trung vào chủ đề, kết cấu, nội dung của báo cáo; dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ...

Các tổ công tác của Bộ Chính trị cũng cho ý kiến về đề án nhân sự của cấp ủy, chủ yếu về quá trình chuẩn bị nhân sự, số lượng ban chấp hành, ban thường vụ và về tiêu chuẩn, cơ cấu so với quy định trong Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị.

Kết luận các buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà đảng bộ các tỉnh ủy, thành ủy đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao các bước chuẩn bị đã được tỉnh ủy, thành ủy triển khai một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh ủy, thành ủy.

Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp thu những ý kiến tham gia tại các buổi làm việc, ý kiến góp ý của các cơ quan để hoàn thiện nội dung các văn kiện.

Tổ công tác số 4 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ẢNH: TTXVN

Trong đó, lưu ý các định hướng trong nhiệm kỳ tới phải bám sát các định hướng lớn của Trung ương và đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, nhất là những thời cơ, vận hội mới khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, rút kinh nghiệm sâu sắc những vấn đề hạn chế đã được chỉ ra để có giải pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, lộ trình khả thi; bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội, sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. Chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, bảo đảm đại hội là đợt sinh hoạt chính trị của địa phương sâu rộng, trong toàn bộ hệ thống chính trị và tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.

Theo kế hoạch, Bộ Chính trị sẽ làm việc với các đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm bảo đảm sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Dự kiến thời gian bố trí để tập thể Bộ Chính trị và các tổ công tác tiếp tục cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội của các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến ngày 15.9.

Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước ngày 31.10.