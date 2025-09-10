Bộ Chính trị cho ý kiến nhân sự Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: TTXVN

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự đã được Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Rà soát các cơ chế, chính sách phải khai thông, tháo gỡ

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Chính phủ cần xác định quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng nhất của Đảng ủy Chính phủ trong hệ thống tổ chức cấp ủy trực thuộc Trung ương, hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và các đảng ủy bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp lớn.

Cùng đó, bám sát, cập nhật, cụ thể hóa các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, với nhiệm vụ bao trùm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân để đưa ra mục tiêu tầm nhìn, chỉ tiêu phù hợp cho từng giai đoạn, thời kỳ.

Tổng Bí thư lưu ý phải rà soát các cơ chế, chính sách phải khơi thông xử lý, tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là việc thể chế các chủ trương, định hướng mới của Trung ương Đảng.

Cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ cần tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận tại cuộc làm việc ẢNH: TTXVN

Quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển của quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Đồng thời, có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới…

Xác lập mô hình tăng trưởng mới

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ mới.

Phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp).

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế; khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng; hạ tầng kết nối các đô thị lớn, trung tâm phát triển công nghiệp; phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn mới, bảo đảm an ninh năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, phát biểu tại cuộc làm việc ẢNH: TTXVN

Cạnh đó, đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn. Phát triển hạ tầng, giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng số. Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ đáp ứng yêu cầu hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, nhất là thương mại điện tử. Phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hóa, xã hội; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế.

Theo Tổng Bí thư, Đảng ủy Chính phủ cũng cần tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân; cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; hoàn thiện, hiện đại hóa mô hình tổ chức, phương thức quản lý phát triển xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Cùng đó, Tổng Bí thư lưu ý, cần tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam phục vụ phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.