Bộ Chính trị định hướng số thứ trưởng, phó chủ tịch tỉnh, thành phố sau sáp nhập

Kết luận 187 của Bộ Chính trị nêu rõ số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan, tổ chức (không áp dụng đối với cơ quan Mặt trận Tổ quốc cấp xã).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Kết luận 187 định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị (từ cấp thứ trưởng và tương đương trở xuống) ẢNH: T.N

Số thứ trưởng các bộ sau sáp nhập không quá 7 người

Cùng đó, Kết luận của Bộ Chính trị cũng nêu rõ, việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp.

Cụ thể như, số lượng phó cục trưởng, phó vụ trưởng của một cục, vụ tối đa không vượt quá số lượng thứ trưởng; số lượng phó trưởng phòng của một phòng trực thuộc cục, vụ tối đa không vượt quá số lượng phó cục trưởng, phó vụ trưởng; số lượng phó trưởng phòng của một phòng trực thuộc sở tối đa không vượt quá số lượng phó giám đốc sở…

Về xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức, Kết luận 187 của Bộ Chính trị nêu rõ, đối với cơ quan, tổ chức ở T.Ư, địa phương không thực hiện hợp nhất, sáp nhập thì số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã...; số lượng cấp phó đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức ở T.Ư, địa phương cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành.

Đối với cơ quan, tổ chức ở T.Ư, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa thì ở T.Ư, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người; cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở T.Ư thực hiện theo quy định của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 3 người. Số lượng phó trưởng phòng và tương đương tối đa thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của phòng và tương đương thuộc bộ, ngành.

Với địa phương sẽ thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của chức danh, chức vụ tương đương thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng cấp xã.

Với trường hợp các cơ quan, tổ chức ở T.Ư, địa phương thực hiện sáp nhập, Kết luận 187 của Bộ Chính trị nêu rõ, trường hợp các ban, bộ, ngành T.Ư chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa thì được tối đa 6 thứ trưởng và tương đương nếu sáp nhập từ 2 cơ quan. Trường hợp sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương không vượt quá 7 người.

Với trường hợp ban, bộ, ngành đã có quy định số lượng cấp phó tối đa thì số lượng thứ trưởng không được vượt quá 1 người so với quy định hiện hành nếu cơ quan mới được sáp nhập từ 2 cơ quan. Trường hợp sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương không được vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người.

Với cấp vụ, cục thì vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Vụ, cục được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

TP.HCM được tăng thêm tối đa 3 phó chủ tịch UBND

Về số lượng phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Kết luận 187 nêu rõ, đối với TP.HCM, số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của TP.HCM.

Với các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện sáp nhập thì nếu sáp nhập 2 tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp.

Trường hợp thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp.

Đối với các tỉnh khác, trường hợp thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Trường hợp thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp.

Đối với ban, sở, ngành của tỉnh, thành phố, nếu sáp nhập từ 2 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người/1 cơ quan. Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 2 người/1 cơ quan so với quy định hiện hành.

Nếu sáp nhập từ 3 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người/1 cơ quan. Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 3 người/1 cơ quan so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp.

Các sở đặc thù, phòng trực thuộc sở... chỉ có ở một tỉnh, thành phố khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất thì giữ nguyên số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương theo quy định hiện hành.

Đối với các cơ quan, tổ chức ở cơ quan T.Ư tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của các cơ quan, tổ chức hoặc thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại (như: từ tổng cục thành cục; các chi cục khu vực…) thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với số lượng quy định hiện hành.

Mỗi xã, phường, đặc khu bình quân 2,5 phó chủ tịch UBND

Đối với các xã, phường, đặc khu, Kết luận 187 của Bộ Chính trị nêu rõ, số lượng phó bí thư là 2 người, gồm 1 phó bí thư thường trực, 1 phó bí thư là chủ tịch UBND.

Bình quân mỗi xã, phường, đặc khu có 1 phó chủ tịch HĐND; bình quân 2,5 phó chủ tịch UBND; bình quân 2 cấp phó/1 ban, phòng và tương đương.

Trên cơ sở số lượng xã, phường, đặc khu, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xác định tổng số phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND, phó các ban, phòng cấp xã trong toàn tỉnh, thành phố. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc quyết định cụ thể số lượng cấp phó phù hợp với quy mô diện tích, dân số, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, GRDP, thu ngân sách nhà nước, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên... đối với từng xã, phường, đặc khu.

Số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy sẽ được Ban Tổ chức T.Ư tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư quy định cụ thể riêng.