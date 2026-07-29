Bộ Chính trị: Giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 06 - KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: VĂN CHUNG

Đáng chú ý, kế hoạch yêu cầu Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng: chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù.

Yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập (hoàn thành trước ngày 1.4.2027).

Cùng đó, cần sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên theo hướng chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù.

Yêu cầu giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hoàn thành trước ngày 1.10.2026).

Cùng đó, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần (hoàn thành trong năm 2026).

Theo kế hoạch, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng được giao nhiều nhiệm vụ. Trong đó, có việc chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương khẩn trương tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận.

Cùng đó, tiến hành rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy tổ chức trực thuộc (hoàn thành tháng 8.2026).

Cũng theo kế hoạch, đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ phải tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ toàn bộ trụ sở, nhà đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp; phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, tài sản chuyển đổi công năng, tài sản thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo hình thức khác theo quy định.

Kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, hoặc chưa có phương án xử lý rõ ràng (hoàn thành trong năm 2026).