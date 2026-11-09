Bộ Chính trị giao Bộ Y tế làm đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 114-KL/T.Ư về tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối từ T.Ư đến địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN

Theo kết luận, Bộ Chính trị nhấn mạnh an toàn thực phẩm là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, chất lượng dân số, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, cùng với sự phát triển nhanh của công nghệ thực phẩm, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng toàn cầu, công tác quản lý an toàn thực phẩm cần được tổ chức theo mô hình hiện đại, thống nhất, toàn diện và dựa trên cơ sở khoa học.

Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, cần rà soát, khắc phục những bất cập trong mô hình quản lý hiện nay; nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc những ưu điểm từ mô hình quản lý an toàn thực phẩm của các nước, cũng như kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình thí điểm tại một số địa phương.

Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Một trong những yêu cầu đáng chú ý được Bộ Chính trị đặt ra là đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm theo hướng hiện đại, hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Theo đó, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở đánh giá nguy cơ; thay cách quản lý phân chia theo từng ngành hàng thực phẩm bằng phương thức quản trị xuyên suốt chuỗi cung ứng.

Việc quản lý cần gắn với bảo đảm truy xuất nguồn gốc, cảnh báo và kiểm soát sớm các nguy cơ mất an toàn thực phẩm thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, được kết nối liên thông.

Về tổ chức bộ máy, tại cấp T.Ư, Bộ Chính trị yêu cầu kết thúc việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ NN-MT, Bộ Công thương.

Cục An toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế sẽ được tổ chức lại theo hướng tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm từ hai bộ nói trên.

Sau khi kiện toàn, cơ quan này sẽ tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm đối với tất cả sản phẩm thực phẩm trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

Bộ NN-MT, Bộ Công thương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành theo phạm vi trách nhiệm được phân công; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quá trình rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.

Ở cấp tỉnh, Bộ Chính trị yêu cầu tổ chức thống nhất Chi cục An toàn thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tại tất cả tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối với cấp xã, cơ quan chuyên môn về văn hóa - xã hội trực thuộc UBND cấp xã sẽ là đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Các địa phương có trách nhiệm bố trí công chức có chuyên môn phù hợp để đảm nhiệm nhiệm vụ này.