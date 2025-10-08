Bộ Chính trị kết luận về công tác cựu chiến binh trong tình hình mới

Chất lượng công tác cựu chiến binh chưa theo kịp thực tiễn

Tại Kết luận 196, Bộ Chính trị đánh giá, qua hơn 20 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới, phong trào cựu chiến binh tiếp tục có bước phát triển mạnh và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu cựu chiến binh tại cuộc gặp mặt hồi tháng 4.2025 ẢNH: TTXVN

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cho rằng, nhận thức và trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền có lúc, có nơi còn hạn chế, chưa kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cựu chiến binh; chưa kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ hội, nhất là chủ tịch hội cựu chiến binh ở cơ sở chưa đồng bộ, thống nhất.

Hoạt động phối hợp giữa hội cựu chiến binh với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tại một số địa phương còn hình thức. Nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng công tác cựu chiến binh còn chậm đổi mới, chưa theo kịp tình hình thực tiễn.

Một số hội viên hội cựu chiến binh thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có biểu hiện tiêu cực và vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân chưa kịp thời, đầy đủ. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phương pháp công tác và ứng dụng công nghệ thông tin của một số cấp Hội còn hạn chế. Sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị gây tâm lý băn khoăn, lo lắng trong một bộ phận cựu chiến binh, cựu quân nhân...

Ngăn chặn tư tưởng tiêu cực trong hội viên cựu chiến binh

Từ các đánh giá trên, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nâng cao nhận thức và trách nhiệm về công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong tình hình mới.

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo và học tập suốt đời, gương mẫu đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.

Xây dựng, phát triển lực lượng hội viên nòng cốt, người có uy tín để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng cho cựu chiến binh, cựu quân nhân và nhân dân. Phòng ngừa, ngăn chặn tư tưởng, biểu hiện tiêu cực trong hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; việc lợi dụng hình ảnh cựu chiến binh vào mục đích xấu.

Tạo điều kiện để hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân phát hiện, phối hợp ngăn chặn và xử lý âm mưu, hành động chống phá, chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu mở rộng đối tượng kết nạp, phát triển hội viên hội cựu chiến binh từ nguồn cựu quân nhân, sĩ quan dự bị đủ điều kiện. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của hội. Phát triển tổ chức và hoạt động của hội trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Có chế độ phù hợp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh

Cùng đó, có chế độ, chính sách phù hợp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân, về đào tạo nghề, hỗ trợ, tạo việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ. Vận động nguồn lực giúp đỡ hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên hội cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, nhất là các chương trình mục tiêu quốc gia...

Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh việc tăng cường vai trò của cựu chiến binh trong giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, lợi ích của quốc gia - dân tộc.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của các cấp Hội về thực hiện chủ trương, chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân; về chính sách hậu phương quân đội, chế độ làm việc nơi biên giới, hải đảo; về hoạt động của chính quyền các cấp, đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý…