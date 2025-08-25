Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bộ Chính trị tán thành phương án nhân sự quân đội tham gia T.Ư Đảng khóa XIV

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/08/2025 20:20 GMT+7

Bộ Chính trị cơ bản tán thành và đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 25.8, tại trụ sở T.Ư Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng T.Ư, Văn phòng T.Ư Đảng; Đảng ủy Công an T.Ư; Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại của Quốc hội; Đảng ủy các bộ: Ngoại giao, Tài chính.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư báo cáo về công tác chuẩn bị đại hội, Bộ Chính trị ghi nhận và đánh giá cao việc Quân ủy T.Ư, các cơ quan chức năng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội trước ở cả 3 cấp (cơ sở, trên trực tiếp cơ sở và trực thuộc Quân ủy T.Ư) đạt kết quả rất tốt. Cán bộ chủ trì trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên trúng cử với số phiếu tín nhiệm rất cao.

Bộ Chính trị tán thành phương án nhân sự quân đội tham gia T.Ư Đảng khóa XIV - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư

ẢNH: TTXVN

Đồng thời, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của T.Ư.

Bộ Chính trị đánh giá, Báo cáo chính trị thể hiện Đảng bộ Quân đội chính là hình mẫu trong toàn Đảng về sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh; sức mạnh đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Báo cáo kiểm điểm được chuẩn bị nghiêm túc, thẳng thắn, trung thực, dân chủ, thể hiện tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình cao. Nội dung kiểm điểm toàn diện với 4 nhóm ưu điểm nổi bật và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của Quân ủy T.Ư và Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định các giải pháp khắc phục sát thực, có tính khả thi cao.

Các nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể hóa được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Báo cáo chính trị; xác định những chương trình lớn với các nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể, có tính khả thi. Bộ Chính trị đề nghị tiếp tục nghiên cứu và báo cáo Đại hội thảo luận, góp ý vào các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra.

Bộ Chính trị tán thành phương án nhân sự quân đội tham gia T.Ư Đảng khóa XIV - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu tại cuộc làm việc

ẢNH: TTXVN

Bộ Chính trị cơ bản tán thành và đánh giá cao phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV; nhân sự Quân ủy T.Ư, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng. Bộ Chính trị đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư tiếp tục rà soát chặt chẽ để bảo đảm đúng quy định nhân sự đại hội.

Bộ Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII mà Ban Thường vụ Quân ủy T.Ư đã xác định.


