Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành phương án giao biên chế trong quý 4

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 107-KL/T.Ư về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031 ẢNH: THU HẰNG

Theo kết luận, Ban Tổ chức T.Ư, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tập trung rà soát, bố trí, cơ cấu lại nhân lực và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo Bộ Chính trị trong quý 4/2026.

Hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm trong năm 2026

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong hệ thống chính trị ngay trong năm 2026, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, có nguồn gốc, được kiểm tra, xác nhận và có khả năng kết nối, khai thác, cập nhật.

Cơ sở dữ liệu này sẽ phục vụ trực tiếp công tác cán bộ và xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Các cơ quan phải kế thừa tối đa dữ liệu đã được xác nhận, không yêu cầu kê khai lại; việc thu thập, kết nối, khai thác dữ liệu phải đúng thẩm quyền, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và thông tin cá nhân.

Về xác định nhu cầu nhân lực, Bộ Chính trị yêu cầu căn cứ nhiệm vụ, sản phẩm, khối lượng, tần suất, mức độ phức tạp, chất lượng, thời gian, địa bàn, điều kiện thực hiện và năng lực cần thiết đối với từng công việc.

Việc xác định nhân lực phải tính đến tác động của thay đổi địa giới hành chính, quy mô và trình độ phát triển, mức độ phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa. Đặc điểm từng địa bàn, từ đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng đến miền núi, cũng cần được xem xét, không bình quân hoặc áp dụng máy móc định mức.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị yêu cầu không lấy số lượng nhân sự hiện có, ngạch, bậc hoặc chỉ tiêu biên chế đã giao làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm. Không đồng nhất một vị trí việc làm với một cá nhân hoặc một chỉ tiêu biên chế; cũng không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành chỉ tiêu biên chế.

Không lấy số lượng biên chế hiện có để hợp thức hóa các vị trí việc làm

Theo kết luận, việc hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và sản phẩm đầu ra của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chuyển mạnh từ quản lý theo số lượng người, biên chế, ngạch bậc sang quản trị theo vị trí việc làm, năng lực thực thi, kết quả và giá trị đóng góp.

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh, cập nhật vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và mô hình tổ chức mới; xác định rõ công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng, mức độ phức tạp, trách nhiệm và yêu cầu năng lực của từng vị trí, nhất là tại cấp xã và giữa cơ quan giao với cơ quan nhận nhiệm vụ sau sắp xếp, phân cấp, phân quyền.

Việc rà soát phải có căn cứ kiểm chứng, không để trở thành công cụ hợp thức hóa hiện trạng hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết. Các cơ quan ưu tiên sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có trước khi đề xuất điều chỉnh biên chế.

Từ năm 2027, tiếp tục chuẩn hóa danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, dữ liệu và phương pháp xác định nhu cầu nhân lực; hoàn thiện công cụ cập nhật, khai thác dữ liệu thường xuyên, phục vụ quản trị nhân lực và cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ chiều 19.10, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Bộ Chính trị xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tiếp theo sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Một trong những yêu cầu được Phó thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là không lấy số lượng biên chế hiện có hoặc biên chế được giao, tạm giao trong năm 2026 để hợp thức hóa các vị trí việc làm.

Thay vào đó, các cơ quan, đơn vị phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để xây dựng bản mô tả công việc, xác định khung năng lực của từng vị trí. Tổng biên chế sau khi xác định vị trí việc làm cũng không được vượt quá số biên chế được giao.