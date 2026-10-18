'Chốt' đề án vị trí việc làm, giao biên chế và tiền lương trong quý 4

Thông tin được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu trong phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội ngày 18.10.

"Sắp xếp bộ máy được hơn 1 năm rồi, chế độ tiền lương có chỗ kha khá tí, nhưng có chỗ còn bấp bênh, lương đang còn rất thấp. Cấp xã đã có phụ cấp tạm thời 55%, nhưng công chức một số bộ, ngành vẫn lương cơ bản", ông Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: QUOCHOI

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, "đây là việc rất lớn", Bộ Chính trị đang chỉ đạo làm ngay trong quý 4, phải hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, giao biên chế, công bố chính sách tiền lương và phụ cấp mới để áp dụng từ đầu năm 2027.

Trước đó cuối tháng 9, Bộ Nội vụ cho biết dự kiến hoàn thiện đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) báo cáo Đảng ủy Chính phủ vào tháng 11.2026, trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 2.2027.

Điểm lại các mục tiêu tăng trưởng, lạm phát, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, bằng mọi giá phải kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, nhất là trong bối cảnh vừa qua lạm phát có tăng nhẹ. Nếu tăng trưởng cao mà lạm phát cũng tăng thì không còn nhiều ý nghĩa, vì giá cả tăng sẽ khiến đời sống người dân khó khăn.

Về giải ngân vốn đầu tư công, theo Thường trực Ban Bí thư, tiền đã ứng thì phải mua vật liệu, triển khai thực hiện ngay chứ không chạy theo thành tích. Dự án, chương trình nào không tiêu được tiền thì chủ động điều chỉnh, phân bổ cho các dự án cấp bách khác.

Ông cũng lưu ý tình trạng "ngăn sông, cấm chợ", địa phương nào cũng giữ nguyên vật liệu cho công trình của mình. Việc này đòi hỏi phải điều phối vùng và liên kết giữa các địa phương. Chẳng hạn như Cà Mau thiếu đá, sỏi thì phải liên kết với các tỉnh khác.

Đồng thời, cần rà soát và kiểm soát giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là xăng dầu và điện. Đối với giá điện, Thường trực Chính phủ đang chỉ đạo nghiên cứu rà soát để điều chỉnh theo hướng tối ưu, tốt nhất là điều chỉnh giảm chứ không tăng trừ khi phát sinh chi phí bắt buộc, tránh ảnh hưởng đến lạm phát và đời sống nhân dân.

Đề cập đến áp lực về lãi suất. Chính phủ và Trung ương đang chỉ đạo tìm giải pháp giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn.

Thường trực Ban Bí thư cũng điểm lại các vấn đề lớn trong giáo dục, y tế. Ông dẫn ví dụ, ngành giáo dục trong báo cáo gửi Bộ Chính trị nêu trước đây thiếu khoảng 100.000 giáo viên. Nhưng sau khi sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo tinh thần mỗi xã, phường chỉ có một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở...

Dù mới thực hiện được 52% kế hoạch nhưng đã dôi ra 25.000 cán bộ quản lý giỏi chuyển sang làm giáo viên trực tiếp, cùng 10.000 nhân viên phục vụ. Nếu quyết liệt hoàn thành sắp xếp thì ngành giáo dục sẽ hoàn toàn đủ biên chế giáo viên mà không bị cồng kềnh bộ máy, Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ.

Đặc biệt với sách giáo khoa, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Bộ Chính trị đang chỉ đạo lập đoàn kiểm tra, xem xét làm rõ và xử lý nghiêm các vướng mắc, bức xúc của cử tri.



