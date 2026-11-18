Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 118-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH:TTXVN

Đáng chú ý, đối với hệ thống thanh tra Nhà nước, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu việc đổi tên Thanh tra Chính phủ thành Thanh tra Nhà nước trong quá trình hoàn thiện thể chế.

Việc đổi tên chỉ được thực hiện sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền và đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý.

Bộ Chính trị cũng giao nghiên cứu, hoàn thiện phương án nâng cấp Trường cán bộ Thanh tra thành Học viện Thanh tra Việt Nam. Việc này phải làm rõ nhu cầu đào tạo, chức năng, nhiệm vụ, chương trình, đội ngũ, nguồn lực và hiệu quả hoạt động; bảo đảm thiết thực, khả thi, không hình thức, trùng lặp hoặc phát sinh đầu mối, tầng nấc trung gian không cần thiết.

Giữ mô hình thanh tra 2 cấp, không lập thanh tra khu vực

Một nội dung quan trọng tại kết luận này là Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức thanh tra 2 cấp, trong đó thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Bộ Chính trị nêu rõ không chuyển tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản của thanh tra tỉnh lên T.Ư; không thành lập thanh tra khu vực.

Thanh tra Chính phủ được tăng cường vai trò định hướng phát triển, thống nhất hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và quản trị ngành thanh tra; kiểm soát chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và thực hiện thanh tra lại theo thẩm quyền.

Cùng với đó, đổi mới phương thức nắm tình hình, bám sát cơ sở thông qua phân công cán bộ phụ trách địa bàn, tổ chức các tổ công tác cơ động, thanh tra chuyên đề; đẩy mạnh thanh tra dựa trên dữ liệu, không hình thành tổ chức trung gian thường trực.

Bộ Chính trị yêu cầu cơ bản giữ ổn định mô hình tổ chức hiện hành, không tổ chức ngành dọc một cách cơ học đối với các cơ quan kiểm tra, nội chính của Đảng và thanh tra Nhà nước. Việc tăng cường tính thống nhất theo ngành, lĩnh vực không đồng nghĩa phải thay đổi quan hệ trực thuộc về tổ chức hoặc áp dụng một mô hình chung cho cả ba hệ thống.

Tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp

Đối với cơ quan kiểm tra của Đảng, tiếp tục thực hiện mô hình tổ chức ủy ban kiểm tra các cấp theo Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra T.Ư và ủy ban kiểm tra cấp trên được tăng cường vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ.

Bộ Chính trị giao Ủy ban Kiểm tra T.Ư nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm cơ chế ủy ban kiểm tra cấp trên tham gia trực tiếp nhận xét, đánh giá thường trực ủy ban kiểm tra cấp dưới; nghiên cứu cơ chế điều động, luân chuyển cán bộ kiểm tra giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Với ban nội chính, tiếp tục duy trì ban nội chính cấp tỉnh là cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách của cấp ủy cùng cấp. Ban Nội chính T.Ư tăng cường định hướng công tác, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, liên ngành, liên địa phương.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, không làm tăng tổng biên chế, không hình thành tầng nấc trung gian không cần thiết.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý song trùng, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan T.Ư, cơ quan cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương.